為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    「710大溪─永寧捷運站」快捷公車一位難求 農曆年前將增班次

    「710大溪—永寧捷運站」快捷公車座位、班次不足，每遇尖峰時段乘客在招呼站大排長龍等候公車。（記者李容萍翻攝）

    「710大溪—永寧捷運站」快捷公車座位、班次不足，每遇尖峰時段乘客在招呼站大排長龍等候公車。（記者李容萍翻攝）

    2021/01/26 21:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市市政府交通局為改善大溪觀光及聯外交通，減輕大溪老街負擔，2017年2月新闢「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，由捷順交通公司承攬，以15輛電動巴士營運，每月運量平均約5萬多人次，一年近60萬人次，由於搭乘人數眾多，尖峰時間時常常班班客滿，讓搭車民眾得多等2至3個班次才能搭車，市議員陳治文接獲陳情與市府交通局討論，客運業者將於農曆年前暫租2輛大型柴油巴士，每日加開去回4至6班次，改善乘客候車問題。

    陳治文表示，大溪埔頂地區的人口成長快速，710公車行經大溪老街、埔頂重劃區仁善站及新北市土城區的捷運永寧站，在地上班族好不容易盼到有直達台北的公車可坐到新北，但運載的電動巴士僅29個座位，加上車行高速公路不能站位，以往710公車自大溪老城區發車經崎頂至仁善站時，一位難求，即便等到下一班來也上不了車，排隊人龍無法消化，民怨四起。

    對此，交通局公共運輸科技正林宗漢表示，710公車平日去回共82班次，假日去回78班次，現已協調捷順公司先租2輛大型車巴士，車型為40人座的遊覽車，並評估在尖峰時段於仁善站待命、接送，同時增加每日去回4至6班次，以疏運乘車人潮。

    「710大溪—永寧捷運站」快捷公車行駛動線如下：大溪老街→復興路→慈湖路→康莊路→（假日：橋頭停車場→瑞安路一段）→介壽路→仁善街→埔頂路二段→埔頂路一段→員林路一段→永昌路→大溪交流道→國道三號→土城交流道→新北市土城區中央路三段→捷運永寧站。

    「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，採用的是電動巴士。（資料照，記者李容萍攝）

    「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，採用的是電動巴士。（資料照，記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斥資9億美化市容 大溪、平鎮68座高壓電塔拆了
    2021/01/07 21:49

    斥資9億美化市容 大溪、平鎮68座高壓電塔拆了
    落羽松換妝 大溪瑞福東路、月眉人工濕地吸睛
    2020/12/08 20:56

    落羽松換妝 大溪瑞福東路、月眉人工濕地吸睛

    推動客運巴士2030年全面電動化
    桃園花彩節落幕不閉園 壓軸大溪展區花況可保留約一週
    2020/11/22 23:50

    桃園花彩節落幕不閉園 壓軸大溪展區花況可保留約一週
    桃園市今日熱門
    民眾送點心慰勞前線醫護 施景中感動：台灣怎麼不會好？
    2021/01/19 22:28

    民眾送點心慰勞前線醫護 施景中感動：台灣怎麼不會好？

    詹江村爆料將任民進黨副主任 王浩宇否認：絕不是事實
    2021/01/19 22:33

    詹江村爆料將任民進黨副主任 王浩宇否認：絕不是事實

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    去過機場捷運A7站的漢堡店嗎？ 周邊3大學師生緊急疫調
    2021/01/19 23:29

    去過機場捷運A7站的漢堡店嗎？ 周邊3大學師生緊急疫調

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播