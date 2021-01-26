「710大溪─永寧捷運站」快捷公車一位難求 農曆年前將增班次

「710大溪—永寧捷運站」快捷公車座位、班次不足，每遇尖峰時段乘客在招呼站大排長龍等候公車。（記者李容萍翻攝）

2021/01/26 21:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市市政府交通局為改善大溪觀光及聯外交通，減輕大溪老街負擔，2017年2月新闢「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，由捷順交通公司承攬，以15輛電動巴士營運，每月運量平均約5萬多人次，一年近60萬人次，由於搭乘人數眾多，尖峰時間時常常班班客滿，讓搭車民眾得多等2至3個班次才能搭車，市議員陳治文接獲陳情與市府交通局討論，客運業者將於農曆年前暫租2輛大型柴油巴士，每日加開去回4至6班次，改善乘客候車問題。

陳治文表示，大溪埔頂地區的人口成長快速，710公車行經大溪老街、埔頂重劃區仁善站及新北市土城區的捷運永寧站，在地上班族好不容易盼到有直達台北的公車可坐到新北，但運載的電動巴士僅29個座位，加上車行高速公路不能站位，以往710公車自大溪老城區發車經崎頂至仁善站時，一位難求，即便等到下一班來也上不了車，排隊人龍無法消化，民怨四起。

對此，交通局公共運輸科技正林宗漢表示，710公車平日去回共82班次，假日去回78班次，現已協調捷順公司先租2輛大型車巴士，車型為40人座的遊覽車，並評估在尖峰時段於仁善站待命、接送，同時增加每日去回4至6班次，以疏運乘車人潮。

「710大溪—永寧捷運站」快捷公車行駛動線如下：大溪老街→復興路→慈湖路→康莊路→（假日：橋頭停車場→瑞安路一段）→介壽路→仁善街→埔頂路二段→埔頂路一段→員林路一段→永昌路→大溪交流道→國道三號→土城交流道→新北市土城區中央路三段→捷運永寧站。

「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，採用的是電動巴士。（資料照，記者李容萍攝）

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