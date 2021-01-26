中壢過嶺托嬰中心托育30名 27日開放報名

中壢過嶺社福館新設置公設民營托嬰中心及親子館，提供多元豐富的遊戲區域。（記者李容萍攝）

2021/01/26 21:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢過嶺社福館新設置公設民營托嬰中心及親子館26日開幕，市府社會局委託社團法人台灣大心社會福利協會辦理，公托中心將提供30名0至2歲嬰幼兒托育服務，27日上午10時起至2月19日受理報名登記，預計2月23日下午1時抽籤，親子館提供各式優質教玩具，開館時間為週二到週日上午9時至12時及下午2時至5時，每場次開放40對親子使用，每場次開放40對親子使用，20組線上預約，20組現場排隊。

桃園市副市長高安邦致詞表示，中壢過嶺公托中心及親子館為市境第17處親子館及第13處公托中心，市府重視年輕家庭育兒的需求，積極結合多功能館舍視需求逐步設置公托中心及親子館，創造親子共學共玩的友善空間，成為年輕家庭育兒的最佳幫手。

社會局長鄭貴華表示，中壢過嶺社福館規劃在4至5樓，4樓以「童趣探索」為主題，規劃0至2歲嬰幼兒專區、感官探索迷宮、創作益智區及溫馨舒適的森木林圖書視聽室，讓2歲以下孩子盡情探索；5樓設計「陸─角色扮演區」、「海─親水水池區」、「空─造飛機遊樂區」，提供多元豐富的遊戲區域，親子館將辦理各項親職講座與親子活動，增進親子溝通方法與教養觀念，協助建立良好親子溝通管道。親子館線上預約可搜尋桃園親子服務網

多元豐富的遊戲區域。（記者李容萍攝）

中壢過嶺社福館新設置公設民營托嬰中心及親子館，提供孩童遊戲區域。（記者李容萍攝）

中壢過嶺社福館新設置公設民營托嬰中心及親子館。（記者李容萍攝）

中壢過嶺社福館新設置公設民營托嬰中心及親子館，提供多元豐富的遊戲區域。（記者李容萍攝）

中壢過嶺社福館新設置公設民營托嬰中心及親子館。（記者李容萍攝）

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