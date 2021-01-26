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    首頁　>　桃園市

    「謝謝你們站在最前線守護我們」 北中南學童卡片暖哭醫護

    衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，北中南部多所國小、幼兒園寄來致謝和打氣卡片，讓醫護人員相當感動。（記者陳恩惠攝）

    衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，北中南部多所國小、幼兒園寄來致謝和打氣卡片，讓醫護人員相當感動。（記者陳恩惠攝）

    2021/01/26 17:59

    ［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院群聚感染事件目前累積本土感染案例為15人，中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」，擴大隔離與採檢人數，今天無新增本土病例，指揮官陳時中表示目前需14天居家隔離人數達3262人、醫護有476人。自桃醫抗疫以來，天天湧入各界捐贈物資與暖心問候，還有來自北中南至少7所幼兒園、國小寄來的致謝、打氣卡片，一句「謝謝你們站在最前線守護我們」，暖哭醫護人員。

    桃園醫院社工室公關組表示，這2天陸續收到來自北市文山幼兒園、桃園市新街、西門國小、台中市潭陽、軍功及台南市安順國小寄來的送暖卡片，「部立桃園醫院醫生、護師：新冠病毒有6名醫護人員確診，還這麼辛苦幫忙治療病人，謝謝你們站在最前線守護我們，希望能好好吃飯，不讓自己這麼累，要健康喔。」、「謝謝你們每天這麼努力地照顧很多的病人，希望你們會平平安安的回家。」、「桃園醫院的醫生護士們：謝謝您們那麼堅持地維持台灣疫情，加油！祝新年快樂」。

    有醫護人員表示，看著這些部分以注音符號寫成的卡片，還有歪歪斜斜地字體，看完很療癒，幾乎是笑中帶淚地讀完，相當感動，想起這些日子的辛苦奮戰，有這麼多孩子支持著，也算值得了。

    「謝謝你們站在最前線守護我們」，桃園醫院收到北中南各國小寄來的致謝卡片。（記者陳恩惠攝）

    「謝謝你們站在最前線守護我們」，桃園醫院收到北中南各國小寄來的致謝卡片。（記者陳恩惠攝）

    桃園醫院近來湧入北中南國小學童寄來的慰問、加油卡片。（記者陳恩惠攝）

    桃園醫院近來湧入北中南國小學童寄來的慰問、加油卡片。（記者陳恩惠攝）

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