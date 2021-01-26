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    首頁　>　桃園市

    小英關心市場生意冷清 鄭文燦：防疫高峰期後推振興計畫

    桃園市長鄭文燦表示，防疫高峰期過後，會提出傳統市場振興計畫、商圈行銷計畫以及促進消費的計畫。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦表示，防疫高峰期過後，會提出傳統市場振興計畫、商圈行銷計畫以及促進消費的計畫。（記者魏瑾筠攝）

    2021/01/26 18:49

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，且主要足跡都在桃園市，包括桃園區南門市場、仲平黃昏市場及八德區大湳市場等，大幅影響生意，蔡英文總統也向桃園市長鄭文燦表達關心；鄭文燦表示，防疫高峰期過後，會提出傳統市場振興計畫、商圈行銷計畫以及促進消費的計畫。

    有媒體問及，總統府、行政院、衛生福利部及桃園市政府是否有建立四方平台、橫向溝通？鄭文燦回應，中央地方溝通很順暢，沒有所謂四方平台，府內或院方關切事項，第一時間都會向他們報告。

    鄭文燦透露，蔡英文今天上午也特別叮嚀他，社區感染風險要降低，並關心市場商圈包括旅遊有沒有受到影響，他向總統回覆「有的」，這段時間因為防疫意識提高，現在進行社區大消毒，只要足跡密集的地方，一率進行大範圍消毒，務必要讓社區風險降低，該「匡」住的人員也要防止任何缺口不漏接每顆球，希望「匡」著的範圍寧可多一點、不要少一點，防疫對策寧可多做、不要少做。

    鄭文燦補充，桃園市防疫大幅提高，主要是社區足跡多，因此除了進行社區大消毒，也希望可以在風險期過後可以有振興的活動，讓買氣回來，這段時間他也跟自治會信心喊話，希望大家要有信心。

    鄭文燦坦言，這段時間的確有公布足跡的市場少很多人，沒有公布足跡的市場也少很多人，大家要有信心，這場抗疫戰爭可以在一定期限下讓疫情舒緩。

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