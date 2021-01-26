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    首頁　>　桃園市

    23年沉冤得雪！桃園17歲檳榔西施命案 2嫌重判無期徒刑

    林姓少女23年前遭人殺害棄屍，桃園地院今判2名嫌犯無期徒刑、褫奪公權終身。（家屬提供）

    林姓少女23年前遭人殺害棄屍，桃園地院今判2名嫌犯無期徒刑、褫奪公權終身。（家屬提供）

    2021/01/26 17:23

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］發生在23年前的17歲林姓少女遭虐死、焚屍案，前年因秘密證人檢舉才偵破，4名兇手一一被揪出，桃園地院今天一審宣判，42歲男子潘子鑑、43陳姓女子均被判處無期徒刑、褫奪公權終身，羈押中的2人出庭聽判，得知判決結果面無表情，旁聽家屬深深長嘆。另名陳女案發時尚未成年，移請少年法庭審理；40歲吳姓男子潛逃國外，已被發布通緝。

    陳女懊悔殺人 若時間能重來希望死的是自己

    潘男出庭時僅坦承協助棄屍，並當庭向林父道歉。陳女則坦承殺人，並稱案發後多次想自首、想跟配偶坦承，但她沒有勇氣，她很自私很害怕，也非常痛苦及懊悔，如果時間可以重來，希望死的是她，也覺得她現在遭遇疾病及事業問題，都是當年的報應。

    桃園地院去年首度開庭審理此案，林父從台北騎車南下出庭時悲痛地說，他只有這個女兒，女兒和潘男等人沒有深仇大恨，不解為何要用如此殘忍的手段對待她，一定要判重刑，否則對不起女兒。

    林姓少女死狀悽慘，因焚屍現場無監視器，身上找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA後以無名屍下葬，直到前年有秘密證人出面指認，並找到家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女。

    檢警追查，林姓少女當時獨自到桃園生活，並在潘男等人經營的檳榔攤工作，1998年12月間，在部隊服役的潘男懷疑林姓少女侵吞公款、檢舉他吸毒等，夥同另3人拘禁少女，剃光她頭髮凌虐、以毛巾絞死，最後夥同何姓女子棄屍草叢還焚屍。

    事隔多年潘男等人都各有生活，落網後潘男、陳女被羈押至今，桃園地檢署去年8月依殺人罪起訴潘男等4人並求處重刑，以撫慰被害人家屬無法抹滅的傷痛，何女涉及侵害屍體罪部分，因逾追訴權時效不起訴；潘男出庭時否認凌虐絞殺、也不認識林姓少女，但承認參與棄屍、焚屍。

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