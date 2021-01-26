人太多！醫院採檢站塞車 鄭文燦：再調度2機動站並向中央求援

針對採檢站大排長龍，桃園市長鄭文燦（右2）表示不能讓篩檢站有染疫風險，會再調度機動採檢站，預料全市將有18個採檢站，他也會私下跟中央安排會議，尋求奧援。（記者魏瑾筠攝）

2021/01/26 17:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，中央流行疫情指揮中心擴大回溯，三類人被匡列需居家隔離，且隔離後還須採檢，立委張育美表示昨晚8點多天晟醫院採檢站外還大排長龍；桃園市長鄭文燦表示，不能讓篩檢站有染疫風險，會再調度機動採檢站，預料全市將有18個採檢站，他也會私下跟中央安排會議，尋求奧援。

桃園市醫師公會今下午舉行第1次武漢肺炎應變會議，本身也是天成醫療體系董事長的張育美提及，昨天晚上8點多，天晟醫院外還排了滿滿的民眾要篩檢，即便昨、今兩天都沒有本土確診，大家仍是戒慎恐懼，不能放心下來，天晟醫院也增加一層樓作為隔離病床樓層，很多同事都忙到人仰馬翻，需要人員支援，期盼大家能戰勝疫情。

「不要讓篩檢站成為負擔，也不要讓篩檢站有染疫風險！」鄭文燦表示，篩檢站除了有民眾自費篩檢，也有「部桃專案」匡列的民眾須採檢，有症狀跟沒有症狀的民眾很容易近距離接觸，針對醫院篩檢站量能不夠，他憂心，後續「部桃專案」還有4、5千人需要篩檢會造成負擔，篩檢站需要分流或增加、人力設備也要足夠，提高執行篩檢能量，民眾也要也防疫意識。

鄭文燦表示，「部桃專案」被匡居家隔離者結束後，要用預約採檢，他會私下跟中央安排小會議協調篩檢站，認為採檢站還是要增加，出國民眾必須採檢陰性才能出去，篩檢量還是要預估好，寧可做多一點的預估，不要讓篩檢站本身變成有風險的地方。

敏盛綜合醫院院長劉宜廉也說，醫院一天就有350人次篩檢，該院已做分流，出國、自費篩檢的會到乾淨區，疑似個案或從桃園市政府衛生局轉介則是到篩檢站。

桃園長庚副院長黃集仁則說，該院最近篩檢量也有增加，昨天還出現排隊情形，但事實上自費採檢、「部桃專案」採檢會分開，這些人都不會進到醫院裡面，該院也因應「部桃專案」，多蓋了三間採檢室，讓民眾分流，接下來幾天寒流來襲，也會特別注意以免大批病人湧入醫院，會減少排隊情形。

桃園市衛生局長王文彥對此表示，以前篩檢工作屬於突發且不定時的，「部桃專案」則為定時定量預約篩檢，目前桃園在醫院有12個採檢站、4處集中檢疫所也有採檢站，因應未來需求，也將從南部調派貨櫃到桃園，打造2個機動採檢站，將由中央派採檢醫師，目前還沒有確定啟動時程，但預估一週後會出現大批採檢情形，將因應居家隔離人員出關情形分配，也會與醫院、採檢中心來合作，做好分流準備。

鄭文燦會後接受媒體訪問坦言，目前較擔心12個醫院採檢站都有點塞車，加上4個集中檢疫所也要有採檢站，以及調度的兩個機動採檢站一共18個，採檢量能有所不足，會尋求中央奧援，居家隔離14天後，會由專人安排採檢，包括搭乘救護車、防疫計程車，其中補助防疫計程車3500元由市府支應，診療費800元中央支應，民眾只要付跳錶費，14天的採檢勢必要完成，才會自主健康管理，他說明，「部桃回溯計畫」，就是要匡住所有可能的有風險的個案，避免有社區感染風險，匡住的方法是擴大隔離、擴大採檢及擴大自主健康管理。

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