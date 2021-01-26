深夜襲胸狼竟是軍官 丟工作被判刑又判賠

上尉軍官竟是「襲胸狼」，丟工作淪階下囚，法院再判他須賠償其中1名被害人20萬元。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/26 16:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山區靠近林口一帶，去年2月接連發生3起夜歸女子遭人襲胸案，檢警追查「襲胸狼」竟是國防部電訊發展室上尉軍官王業文，刑事部分他已被判刑確定，其中1名被害人向王男求償80萬元，桃園地院最後判決王男須賠償20萬元，可上訴。

王男因此案去年3月就被除役，目前人在監所服刑中，他出庭時說，對刑案判決認定的事實都不爭執，並對被害人感到很抱歉，也知道錯了，但被害人求償金額過高，對他不公平。

判決指出，王男於去年2月18日凌晨1點多，雙手戴手套、騎機車，在龜山、林口交界處徘徊，見被害女子下班獨行，遂以手從背後摀住女子口鼻，另一手隔衣搓揉胸部約30秒，見女子撥打手機求援才放手逃逸；事隔約1週，王男又2度出沒以相同手法犯案，且都選在凌晨時分下手。

深夜「襲胸狼」引發惶恐，龜山警分局獲報調閱500多支監視器畫面鎖定犯案男子，趁他再次騎機車出沒時逮人，發現他竟是上尉軍官；王男涉及3起強制猥褻案，分別被桃園地院判處7月徒刑、得易科罰金部分應執行10月確定，其中1名被害人控訴，王男惡行導致她身心嚴重受創、久久無法平復，不僅影響日常生活及工作，還讓她對人性失去信心，對王男提出80萬元民事求償。

法官審酌王男加害情形、所造成的影響及兩造身分地位等理由，判處王男須賠償被害人20萬元。

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