大膽！ 醫院廚師2度在院內性侵女實習生

桃園市某醫院張姓廚師大膽在院內2度性侵女實習生，今天被桃園地檢署提起公訴。（記者余瑞仁攝）

2021/01/26 15:58

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市某家醫院營養科的36歲張姓廚師，108年7月間因見到實習的1名女實習生模樣可愛且個性羞怯，涉嫌於同月15日及16日中午，分別在醫院地下停車場廁所及廚房內，2度加以性侵得逞；受害女學生為此崩潰痛哭且經診斷罹患焦慮症及創傷害壓力症候群而提告，桃園地檢署今天偵結將張男依強制性交罪嫌提起公訴。

檢方調查，張男服務於醫院營養科，工作為幫住院病患及醫護人員製作餐點，他於108年7月15日中午將前來醫院實習的護校女實習生約到醫院地下停車場見面，當下求歡被婉拒，卻不顧對方抗拒及閃躲，強行將她抱進廁所內，隨即親吻、撫摸實習生身體強並強行褪去衣物，先脅迫女方為他口交，隨後更加以強制性交。

女學生受害後儘管身心受創，卻不敢大肆聲張，隔天中午她前往醫院廚房取餐之際，張男見她落單，再度大膽將她拉到廁所內又親又摸，不顧女方抗拒，再度加以性侵。

女學生再度受害後身心嚴重受創，找上前男友敘述受害過程時一度情緒崩潰痛哭，之前診斷發現罹患焦慮症及創傷後壓力症候群，最後鼓起勇氣提告。

檢察官調查時，張男坦承2度與女實習生發生性關係，也承認女方曾說不要；檢方調查相關證據後，今天偵結將張男依強制性交罪嫌提起公訴。

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