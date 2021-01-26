桃市動保處驚傳性騷擾 摸女同事屁股還稱「很適合生」

桃園市動物保護處位於新屋區的動物保護教育園區（見圖），遭爆聘雇人員性騷擾女同事。圖為新屋區動物保護教育園區2020年舉辦法會。（資料照）

2021/01/26 15:04

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市動物保護處位於新屋區的動物保護教育園區，遭爆聘雇人員性騷擾女同事，本月初，范姜姓男子向A女表示「妳屁股好大，好想摸」、「妳很適合生孩子」，A女告誡無效，范姜男竟得寸進尺，伸出狼爪抓她屁股。

動保處長王得吉表示，經調閱監視器影像發現，范姜姓約聘雇人員確實對女同事有不當肢體接觸，涉及職場性騷擾，除約談雙方當事人，也緊急召開性平會，提供被害人心理諮詢，由於本案正依「性騷擾防治法」、「性別平等工作法」審議中，在結果出爐前，暫將范姜調離原工作場域，絕非有意姑息。

范姜男是資深動保處約聘雇人員，負責動保教育園區公共區域的清潔，A女則負責犬、貓舍的清潔、消毒等作業，2人在業務上常有交集。

被害人A女控訴，范姜男約50多歲，已婚、育有子女，和她僅有公事上往來，並無任何私交或連繫，范姜自恃年長、資深，常趁值班空檔時頻開黃腔，還以眼神「掃描」她全身，甚至說出「妳屁股好大，好想摸」、「很適合生孩子」等語，令人感到噁心。

A女多次以口頭告誡對方，未料范姜不以為意，今年1月初趁她不察之際，伸出狼爪抓、揉她的屁股，嚇得她魂飛魄散、眼淚奪眶，連續請假好幾天不敢上班。

事後A女越想越感屈辱，決定向主管反映，但范姜男僅被調職到臨時園區，雙方還是有機會在上下班打卡時碰面，但僅是短短幾分鐘的擦身而過，都讓她不寒而慄，為免被害者增加，決定向市議員黃敬平陳情、楊梅分局報案提告。

黃敬平指出，加害人騷擾女同事制止也無用，當下告誡仍嘻皮笑臉，而且還不知羞恥的跟同事炫耀「自己都正大光明的摸」，市政府也應該行政調查，如果屬實就迅速免職，絕對不能姑息，否則留下惡例，公家機關職場性騷擾案永無寧日。

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