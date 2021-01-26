工會幹部被控扣長榮罷工空姐「三寶」 檢不起訴

長榮空服員罷工期間，陸續有空服員到「多加教會」領取三寶。（資料照）

2021/01/26 14:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市空服員職業工會108年6月20日發起長達17天的長榮航空空服員罷工，造成長榮航空航班大亂、數萬旅客受影響；因罷工期間漫長、得不到具體成果，30名參與罷工的空服員不願意繼續，向工會要求取回先前繳交的護照、台胞證及工作證（簡稱「三寶」）未果，狀告工會幹部、顧問等17人強制、違反護照條例罪等。案經桃園地檢署歷經年餘偵辦，近日將工會幹部等人予不起訴處分。

被告包括桃園市空服員職業工會副秘書長周勝凱、桃園空服員工會秘書長鄭雅菱，工會理事李瑩、王美心、廖以勤等人，工會會員代表郭芷嫣、趙捷歡等，以及工會顧問姚光祖等17人。

檢方調查，該工會於108年6月20日突襲發起長榮航空空服員罷工，當日罷工空服員突然搭棚佔據位於桃園市蘆竹區長航公司大門發起罷工，並向會員收取「三寶」，號召近2千會員開始罷工，工會幹部並於同月22日於蘆竹區南崁多加教會召開空服員工會長榮分會「共識會議」，會中決議若之後有空服員不願繼續罷工而欲領回「三寶」，須本人出面具領，且為免造成罷工現場作業混亂，會員提出申請與實際返還流程應該分開，而實際作業天數還須評估。

而在歷經10天的罷工後，因工會所提訴求未獲長航具體回應，加上長航透過管道勸說罷工空服員返回工作岡位，前後有30名公服員因此不願意繼續罷工，而透過簽委託書方式或本人出面向工會申請取回「三寶」，因工會認為委託書不知真假，且須與提出申請返還「三寶」的空服員確認、勸說，而無法立即取回證件，因此透過律師或自行報案，控告工會幹部等觸犯強制罪及違反護照條例。

檢方調查認為，工會收取「三寶」時，空服員們曾簽下同意書同意工會保管證件，並同意配合工會提出的領回方式，可見工會並非以非法方式取得「三寶」，嗣後因眾多空服員欲取回「三寶」，工會一時難以應對，且須思考、討論對策而延遲發還程序，此與常情無悖，似難以刑事罪責苛責之。

另，多名提出申請領回「三寶」的空服員於罷工結束前獲得領回，且罷工結束後，工會也即刻發還相關證件，足見被告等人主觀上並無扣留證件的犯意。因此偵結將17名工會幹部均以不起訴處分。

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