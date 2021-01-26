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    首頁　>　桃園市

    「生活雖苦，但你/妳要甜」 1438國中生1人1紙卡 為桃醫抗疫加油

    青溪國中學生1人1紙卡為桃醫醫護打氣。（記者陳璟民攝）

    青溪國中學生1人1紙卡為桃醫醫護打氣。（記者陳璟民攝）

    2021/01/26 12:05

    〔記者陳璟民／桃園報導〕「謝謝你們願意在人海中逆流而上，做那最靠近危險的人。」桃園市桃園區青溪國中共1438位學生，1人1張紙卡寫著感恩與祝福的話語，校方今早派員送到衛生福利部桃園醫院，院方懸掛公布，為對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的醫護人員加油打氣，字字句句令人動容。

    有學生強調「沒有你們辛苦的防疫，就沒有現在健康的我們，謝謝你們」，或說「感謝醫護人員努力與付出，台灣更進一步站上國際舞台」，或感性表達「生活雖苦，但你／妳要甜；疫情雖毒，但保持樂觀，一切都會好。加油！」

    青溪國中教務主任邱心怡、健康科任老師李慧娟與1名實習老師，今天上午代表師生將學生們愛心問候送抵桃醫；邱受訪說，全校學生利用期末考最後一堂健康科目時，經校長沈亞丘透過廣播系統說明此事的意義，花15分鐘讓學生寫好紙卡，再由師長後製2片雷射雕刻版掛滿紙卡，與院方聯繫絡好今天送來，整個過程是教育學生除了關心疫情，明瞭雖然現在是學生，但也要發揮公民責任。

    桃醫社工室主任余珮瑜表示，青溪國中去年就曾號召學生利用公民課時，集體寫卡片鼓舞醫護人員，這次是第二次，也有別的國小、幼兒園寄來關懷卡片，甚至錄製暖心影片標記桃醫粉絲專頁開放瀏覽，除讓醫護人員感動，對孩子們來說，也是很好的生命教育。

    此外，台灣基進黨嘉義黨部人員，專程送來泡麵等物資給桃醫，還說嘉義市舊稱「桃城」，他們此行象徵「桃城挺桃園」；中壢區則有1家水果賣場，接獲某公司訂購4大箱蘋果，指定代送桃醫，給醫護人員補充營養。

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    桃園市青溪國中1438位學生寫紙卡，向衛生福利部桃園醫院醫護人員，對抗武漢肺炎的辛勞與貢獻，表達感恩與祝福，有學生寫道「生活雖苦，但你／妳要甜；疫情雖毒，但保持樂觀，一切都會好。加油！」（中排三），非常窩心。（記者陳璟民攝）

    桃園市青溪國中1438位學生寫紙卡，向衛生福利部桃園醫院醫護人員，對抗武漢肺炎的辛勞與貢獻，表達感恩與祝福，有學生寫道「生活雖苦，但你／妳要甜；疫情雖毒，但保持樂觀，一切都會好。加油！」（中排三），非常窩心。（記者陳璟民攝）

    桃園市青溪國中1438位學生寫紙卡，向衛生福利部桃園醫院醫護人員，對抗武漢肺炎的辛勞與貢獻，表達感恩與祝福，有學生寫道「謝謝你們願意在人海中逆流而上，做那最靠近危險的人」（右排三）。（記者陳璟民攝）

    桃園市青溪國中1438位學生寫紙卡，向衛生福利部桃園醫院醫護人員，對抗武漢肺炎的辛勞與貢獻，表達感恩與祝福，有學生寫道「謝謝你們願意在人海中逆流而上，做那最靠近危險的人」（右排三）。（記者陳璟民攝）

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