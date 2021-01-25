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    埋怨黨不如挺黃捷那樣挺我？ 王浩宇：對民進黨只有感激

    會不會埋怨黨沒有像挺黃捷那樣挺我？王浩宇：對民進黨只有感激兩個字。（取材王浩宇臉書）

    會不會埋怨黨沒有像挺黃捷那樣挺我？王浩宇：對民進黨只有感激兩個字。（取材王浩宇臉書）

    2021/01/25 23:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕前民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，蔡英文總統曾對無黨籍高雄市議員黃捷罷免案表示「不會坐視不管」，對此，王浩宇今晚在個人臉書粉專PO文表示「這幾天，挑撥離間的人很多。很多媒體私下問我，總統是不是跟我切割？會不會埋怨黨沒有像挺黃捷那樣挺我？問我會不會支持黃捷？」其實，他對民進黨只有感激兩個字，也為黃捷加油。

    王浩宇表示，每個選區的狀況都不一樣，中壢擁有非常多的深藍眷村，國民黨黃復興黨部組織也非常健全，當國民黨已經明顯介入罷免案的連署、動員，把反萊豬等根本不相關的議題帶進來，民進黨就算竭盡所能的動員，也難以對抗國民黨、民眾黨的合作。因此，在這個結構上不利的選區，冷處理的方式面對罷免是唯一的選擇，「而我們只差一點點就成功、就差一點點。而這個失敗，並不是黨的策略問題，是我自己要深切的檢討反省、要負起最大的責任。」

    王浩宇提到，（高雄）鳳山有鳳山的選票結構，自然有不同於中壢的做法。事實上，他跟黃捷過去分屬不同政黨，兩人曾經針對私菸案等議題爭辯，黃捷甚至曾經對他個人有所批評，但無論黃捷過去是否支持民進黨、支持陳其邁，都無法否認她是一個進步、優秀的議員，堅守婚姻平權等共同價值。

    王浩宇還說，在這個多元的民主社會，只要努力問政、做好選民服務，就算跟我們有些意見不同又怎樣？就算不是民進黨員又怎樣？更何況，她大多數時候是跟我們、跟台灣站在一起的！因此，他拜託大家放下各種歧見，2月6日站出來投下不同意罷免票吧！因為，我們雖然有各種分歧，雖然曾經在議題上有所爭執，但真正的敵人並不是彼此，而是那群與對岸合作、想要傷害台灣的人。

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