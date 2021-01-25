疫情升溫 桃園「魅力金三角免費1日遊」評估截止日是否順延

桃園國際機場的觀景台。（桃市府觀光旅遊局提供）

2021/01/25 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆新年將至，桃園市政府觀光旅遊局搶春節國旅商機，與旅行業者合作推出「桃園魅力金三角旅遊」，讓大家1日玩遍機場、青埔及特色景點等3大桃園魅力亮點，活動即日起至3月1日止，只要入住桃園旅宿即可報名參加「魅力金三角免費1日遊」1次，總計推出2萬個免費1日遊名額。此包套遊程吸引家庭揪團報名，不過，近日可能受到衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件影響，陸續有不少人主動暫停或取消桃園出團行程。

對此，觀旅局長楊勝評表示，市府去年下半年推出的免費1日遊方案，共1萬3457人次參與，8條旅遊路線以楊梅線、龍潭線及新屋線最熱門，6成以上遊客有額外消費，旅宿業者也受惠；今年以魅力金三角概念再推免費1日遊，除限定到青埔商圈、機場旅遊，第3個特色景點由旅行社安排，包括雄獅旅遊、易飛網、政豪旅行社及可樂旅遊等4家旅行社都有品牌知名度，玩法不同。

楊勝評提到，「魅力金三角免費1日遊」的出團人數以1團15至20人的小團為主，在近日疫情升溫下，若民眾對原訂行程有疑慮，觀旅局會與旅行業者協商，是否彈性把室內參觀改為戶外景點，同時討論是否把3月1日的截止日往後順延。

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