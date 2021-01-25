台灣首位在南極過冬的女科學家 她上天下地、征服極限

中央大學太空科學與工程學系助理教授林映岑，是台灣首位在南極過冬的女科學家。（林映岑提供）

2021/01/25 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學擁有全國最完整的地球科學研究，將勇敢跨出南北極科學研究重要的第一步！跨領域組成的「北極遠征隊」25日宣布，遠征隊預計在今年8月1日出發，進行首次的地球科學探索北極陸海域先導計畫；甫從南極歸來的中央大學太空科學與工程學系助理教授林映岑，則帶回了1600多小時珍貴的南極光學雷達觀測資料，希望探索南極高頻重力波現象。

林映岑於2019-2020年在美國所屬的南極洲最大的科學研究中心McMurdo站待了54個星期，經歷了永夜、永晝和為期3個星期的史詩級風暴，體驗平均攝氏零下40多度的低溫，與世隔絕的孤寂，成為第一個在南極過冬的台灣女科學家；她與美國科羅拉多大學博多分校合作，運用兩套光學雷達，探測南極上空的鐵和鈉原子，以觀測南極上空的太空動態。

林映岑說，在南極的研究，就是學習面對各種「不確定性」，一出室外，要面臨隨時「可能被困住」的準備。雖然歷經了超黑暗的冬天，在防疫期間，6個月完全沒有新鮮的蔬果，但順利取回了1600多小時南極光學雷達觀測資料，是她最欣慰之處，這是前所未有的第一手觀測資料。

除了學術研究，當地生活、生態圈等，像企鵝走路、叫聲、晝夜、購物、實驗室等也在分享座談會引起學生好奇，對此，林映岑表示，企鵝叫聲相當吵，而且當地企鵝不怕人，人們也自律不去打擾，所以常常可看到企鵝從旁走過。另外，南極時間在所處的地點不同也有不同的時區，這次她研究的地點靠近紐西蘭，就以紐西蘭時區為準，再來遇到永晝、永夜也有不同，像永晝時只能在夜晚時刻拉上窗簾，以免影響睡眠。她鼓勵學生一起體驗南極，進一步知道南極一切，才能對科學研究有所興趣。

中央大學應用地質研究所長倪春發表示，極區的地球科學研究由於受人為活動環境干擾較少，是了解過去、目前及未來全球環境變遷的重要基礎。極區的冰原快速消融，被公認是全球氣候環境改變的9個引爆點之一；極區的觀測、調查研究工作，成為全世界關心氣候環境議題的國家，競相投入研究資源，取得第一手資料，為氣候變遷調適提供重要參考數據。

中央大學地球科學學院展示北極研究的相關科學儀器和設備。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法