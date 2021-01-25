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    首頁　>　桃園市

    蔡英文：過去一年桃園守住國門最前線 現在讓全台灣一起守住桃園

    蔡英文總統今晚透過臉書呼籲民眾：「防疫再升級！請大家一起挺桃園！」（擷自蔡英文臉書）

    蔡英文總統今晚透過臉書呼籲民眾：「防疫再升級！請大家一起挺桃園！」（擷自蔡英文臉書）

    2021/01/25 20:25

    〔記者蘇永耀／台北報導〕桃園疫情升高，蔡英文總統今晚透過臉書呼籲民眾：「防疫再升級！請大家一起挺桃園！」她強調，過去一整年，桃園幫我們守住國門的最前線，現在，就讓全台灣一起來守住桃園！

    蔡英文說，面對病毒威脅，中央和地方必須合作，全民也必須團結防疫。我們一定會記取2003年SARS疫情的教訓，中央地方同心，才能攜手克服挑戰。

    她指出，桃園市長鄭文燦今天已宣布，桃園的防疫措施全面升級，要用更嚴謹的措施，努力守好疫情防線的每個環節。中央絕對支持桃園的做法，也正在跨部會動員，共同當桃園市民朋友的後盾。她也要請大家幫忙分享圖卡，一起為桃園的朋友打打氣！

    總統並轉貼以下桃園市社區防疫再加強方案（2月底前）：

    每天舉行防疫會議，制定並執行各種防疫對策

    全市大型集會及群聚活動停辦或延期

    學校即日起停止寒輔、營隊、社團、志工、家長會活動

    學校室內場地停止外借

    361個社區關懷據點及巷弄照顧站停止營運

    29原住民文化健康站停止營運

    社福機構（老人、身障、及兒少）、長照服務機構停止探視

    11家責任醫院停止探病、陪病採實名制

    市民活動中心、老人文康中心暫停租借

    65歲以上志工停止出勤

    全市360處人潮聚集點（車站、商圈、市場、醫院附近）全面消毒

    市府各機構場館一律戴口罩、採實名制，落實社交距離

    醫院、傳統市場每週消毒一次

    市場、量販店、百貨公司、購物中心，戴口罩，並停止試吃試用，維持社交距離

    擴大聯合關懷服務中心，協助居家檢疫隔離民眾就醫及生活需求

    擴大防疫車隊，服務居家隔離民眾就醫後送

    加強市民個人防疫規範宣導，戴口罩、勤洗手、酒精消毒、維持社交距離

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