挺桃園醫護愛心蔓延！ 餐飲業送牛排餐 里長掛「桃園加油」布條

鄰近桃園醫院的八德區茄明里長曾慶麟，訂製「桃園加油」的紅色布條，懸掛在醒目的路口。（記者李容萍攝）

2021/01/25 20:40

［記者李容萍／桃園報導］衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心為防堵疫情，緊急公告住院中心的醫療大樓全棟樓列為紅色警戒區，但是民眾持續愛心送暖挺第一線奮戰醫護沒間斷，食時創新餐飲集團公司旗下史坦利美式牛排大江店，響應政府防疫作戰一條心，今日中午由集團總經理楊宗勳親送100份店裡銷售的「舒肥炭烤雪花牛排」餐，為醫護人員日以繼夜的辛勞加油打氣。

甫因罷免案被解除市議員職務的王浩宇，表明回歸經商夥伴生活門市本業後也加入送暖行列，他說，前陣子接連寒流過境，上禮拜曾接獲桃園醫院隔離人員需要保暖衣物的心聲後，他立即請襪廠增加產線生產，今日正進行最後的品管跟包裝，預計明日捐贈1000雙特別加厚的保暖用除臭襪給桃醫，希望滿足供應隔離期間的有足夠保暖襪穿的需求。

桃園醫院病患降載後，國軍桃園總醫院也增不少壓力，但每位醫護人員仍堅守崗位，市議員劉熒隆今日邀請龍潭在地青農，Do Tea台灣茶飲負責人曾子和、以及曾的好友們一同來挺醫護、送物資，包括遠從屏東北上桃園的萬金畜牧場搖滾炸雞專賣店老闆陳建福、龍潭在地老頭擺客家料理老闆鍾權威老闆，提供手作茶飲、現炸雞排及新鮮水果給予國軍桃園總醫院的醫護團隊，感謝他們守護國門第一線的辛勞。

另外，有感於這幾天「避桃令」成為熱門話題，地理位置鄰近桃園醫院的八德區茄明里長曾慶麟，則是訂製「桃園加油」的紅色布條，且懸掛在醒目的路口，提醒大家「戴口罩、勤洗手、勤消毒、不摸口鼻眼」落實防疫，為桃園加油！

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食時創新餐飲集團總經理楊宗勳（左2）親送100份店裡銷售的「舒肥炭烤雪花牛排」餐，為桃園醫院醫護人員加油打氣。（記者李容萍翻攝）

王浩宇請襪廠增加產線生產，將捐贈1000雙特別加厚的保暖用除臭襪給衛福部桃園醫院的醫護人員。（王浩宇提供）

桃園市議員劉熒隆（右3）邀企業好友一起送暖到國軍桃園總醫院挺醫護。（記者李容萍翻攝）

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