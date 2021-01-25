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    首頁　>　桃園市

    中央防疫物資送抵桃園逾1400診所受惠 萬美玲：足供1個月所需

    立委萬美玲（右）向中央爭取4萬5千個N95口罩、4萬5千件防護衣及大量酒精等防疫物資，由桃園市醫師公會理事長莫振東（左）代表受贈。（記者魏瑾筠攝）

    立委萬美玲（右）向中央爭取4萬5千個N95口罩、4萬5千件防護衣及大量酒精等防疫物資，由桃園市醫師公會理事長莫振東（左）代表受贈。（記者魏瑾筠攝）

    2021/01/25 20:29

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）桃園市本土疫情升溫，讓民眾「聞疫色變」，位居第一線診所的醫護也相當憂心，期盼能有足夠防護裝備，避免產生染疫風險，讓桃市醫療體系崩潰，立委萬美玲對此向中央爭取4萬5千個N95口罩、4萬5千件防護衣及大量酒精等防疫物資，今配送到桃園，將由桃園市醫師公會協助發放給1400多家基層診所醫護。萬美玲表示，此次中央提供的防疫物資，足夠供應一個月所需，在疫情最緊張之際可以保障醫護，降低感疫風險。

    萬美玲說，桃醫發生院內群聚感染，祭出只出不進、轉出確診、急重症病患到其他醫院等措施，目前各大責任醫療量能相當重，民眾如有就醫需求也不敢前往醫院，導致診所醫護肩負相當大的壓力，因此希望能提供診所醫護更好的防護裝備，不希望有確診案例或風險產生在診所，導致桃園醫療體系淪陷。

    代表受贈的桃園市醫師公會理事長莫振東說，疫情爆發以來，中央配給診所的為8天100個防疫口罩，不夠就得自行添購，在民眾搶購之際「有錢還買不到」，這次獲贈的相關防疫物資將透過全市6個領取點，讓全市1411間診所前往領取，最慢3天內就可發放完畢。

    莫振東也為桃醫抱屈，認為國外入境病人不斷轟炸國門，而桃醫作為區域醫院並非最高等級的醫學中心，卻要承擔全國八分之一的確診，根本就是「Over Load」（超過負荷量），不諱言說：「就像是打拳擊，要中量級選手去打重量級選手一樣。」

    中央提供4萬5千個N95口罩、4萬5千件防護衣及大量酒精等防疫物資，今配送到桃園。（記者魏瑾筠攝）

    中央提供4萬5千個N95口罩、4萬5千件防護衣及大量酒精等防疫物資，今配送到桃園。（記者魏瑾筠攝）

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