確診退休教師夫婦到過 大湳市場、全聯八德東勇店已消毒2次

清潔隊除了昨天下午到大湳市場消毒外，今天也進行二度消毒，區公所也排定週邊巷弄全面消毒。（記者陳恩惠攝）

2021/01/25 16:48

［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院群聚感染昨天累計有15例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，桃醫12A出院退休教師病患案889及其陪病妻案890本月19至23日的足跡，光是大湳市場，夫婦倆就曾一起去買過2次菜，另也曾在晚餐前到過全聯八德東勇店採買，據悉，桃園市環保局昨天下午已緊急前往大湳市場及附近國小進行消毒工作，全聯昨晚則以盤點為由歇業消毒，今天已正常營業。

八德區公所表示，因應案889、案890足跡公布，公所針對大湳市場已經於昨日及今日消毒2次，另外已經協調八德清潔中隊幫忙，前往全聯八德東勇店外消毒，第一階段針對足跡經過及大湳市場週邊里向外逐漸消毒，第二階段則針對八德其餘各里，按照順序執行消毒，預計最晚一週內（在2月2日前）執行完畢。

八德區大同里長王錫文表示，大湳市場原本就固定每個星期一下午，會由地區清潔隊協助到市場進行路面的消毒工作，基本上市場還是很安全的，至於昨天下午緊急進行消毒，則是里辦公室突然接獲衛生局的通報，表示案889、案890曾在本月19日上午10至11點、本月23日上午10點40分至11點半到市場採買，因此清潔隊據報已先行來進行一輪的消毒工作，希望民眾能買得安心、住得開心。

八德區公所也通知清潔隊到全聯八德東勇店外消毒。（記者陳恩惠攝）

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