過年「誰做家事、誰買菜」？吳斯懷遷怒5000人隔離被罵翻

國民黨立委吳斯懷（圖右）今發文批評指揮中心因應桃園醫院群聚感染匡列近5000人居家隔離，認為過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？言論一出引發網友砲轟。（資料照）

2021/01/25 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心共匡列約5000人須居家隔離，國民黨立委吳斯懷今（25日）卻發文批評，指過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？言論一出引發網友砲轟，立委王定宇更諷刺，「其實不懂（防疫）就戴上口罩，閉嘴就好！」

吳斯懷今上午在臉書表示，5000人居家隔離，代表5000個家庭受到直接影響，平均一個家庭4人就是20000人被限制，這些民眾隔離場所是否足夠？「隔離期間上班、上學、老人照護、幼兒照顧，如何解決？過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？」質疑事發迄今2週，接觸確診者的人無法全數掌握，且不少人家住桃園、工作在雙北或新竹，恐成為潛在破口。

吳斯懷文中其中一句「過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？」引發網友熱議，紛紛留言砲轟「為什麼一定要這樣過年，什麼年代了」、「看來這人沒學會做家事和做飯呢，都是等著享受的大爺模式」、「你閉嘴應該就是對疫情最好的防護」、「前線在防疫在作戰 你在這邊講買菜做家事」、「建議封城的也是你，擔心無法買菜的也是你，你精神錯亂了嗎？」、「5000人隔離你就在靠夭！那你喊封城不就是靠北！」。

更有不少人直呼，「所以貴黨除了說風涼話，還做了什麼？」、「還好現在不是國民黨執政」。

立委王定宇也發文諷刺，吳斯懷從去年就亂喊封城、封院，難道數百萬人封城還可以外出買菜？現在根據疫情發展，防疫需要進行5000人隔離，他竟然又在喊家事誰做？誰去買菜？

王定宇痛批吳斯懷，「這已經不是沒有專業的問題，自己的主張是二種完全矛盾的邏輯，自己看不出來嗎？就是『為反而反』而已！勤洗手、戴口罩、要冷靜、遵守指揮中心防疫規定，可以嗎？」。

吳斯懷臉書「立法委員 吳斯懷」全文

王定宇臉書全文

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王定宇（見圖）痛批吳斯懷，「這已經不是沒有專業的問題，自己的主張是二種完全矛盾的邏輯，自己看不出來嗎？就是『為反而反』而已！勤洗手、戴口罩、要冷靜、遵守指揮中心防疫規定，可以嗎？」。（資料照）

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