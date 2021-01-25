居檢男沒錢付防疫旅館費被告詐欺 因「有告知」獲不起訴

圖為機場防疫，與新聞無關。（資料照）

2021/01/25 13:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］23歲謝姓男子去年8月從中國返台，依規定需進行14天居家檢疫，他入住桃園市桃園區某檢疫旅館僅預付1500元，14天後退房時聲稱要去領錢，卻一去不復返，旅館人員對他提告詐欺得利罪，桃園地檢署檢察官指出，謝男是依防疫規定才入住檢疫旅館，入住時有明確告知身上無足夠現金，旅館在評估風險後讓他先行入住，難認謝男有詐欺犯行，此案應循民事途徑求償，偵結予以不起訴。

謝男在去年8月13日從中國返台，當晚9點多入住桃園區某防疫旅館，他身上沒有足夠現金，僅預繳了1500元就先行入住，一直到14天居檢期滿，於8月28日凌晨0點辦理退房，還有1萬9500元欠款，他向櫃檯人員佯稱要到附近提款機領錢繳費，離開後就沒再回來，電話也無人接聽，旅館人員遂向警方報案。

謝男至今未到案說明，旅館人員於警訊時說，謝男入住時有告知櫃台人員身上無足夠現金，會在8月26日將餘款結清，雖然旅館採預繳制，但考量謝男是居檢對象，非一般旅客性質，才會同意讓他延後繳清。

檢方指出，謝男是因防疫要求入住檢疫旅館，入住之初有明確告知身上無足夠現金，旅館人員自行評估風險後仍決定讓他先行入住，尚難認謝男有何施用詐術致人陷於錯誤的情形，此案應循民事途徑求償。

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