疫情升溫 桃市府加密消毒作業

桃園市政府市政大樓加強消毒作業。（記者周敏鴻攝）

2021/01/25 12:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，桃園市政府未來每天上午9點，將針對市政大樓、綜合會議廳、衛生局周邊、府前廣場等地，噴灑次氯酸水消毒，希望能確保民眾洽公的安全無虞。

桃園市政府秘書處長顏子傑說，去年4月1日起，民眾進入市政大樓等單位，都須洽公實名制出示身分證或市民卡，同年12月1日起，配合秋冬防疫專案啟動，民眾洽公也須強制戴口罩、量測體溫。相關防疫措施目前都仍嚴格執行。

因應疫情升溫，秘書處也強化市政大樓等地的消毒工作，顏子傑說，未來市政大樓、綜合會議廳、衛生局周邊、府前廣場等地，每天上午9點將噴灑次氯酸水消毒、晚間8點將派員用稀釋漂白水進行消毒。另，電梯按鍵、面板每40分鐘進行消毒，公用設備與各樓層的公共區域桌椅或樓梯扶手等每日均消毒2次，廁所每日消毒至少8次等，盼能確保洽公民眾的安全無虞。

顏子傑補充，為避免群聚，市政大樓目前禁止借用部分公共場地，若借用場地使用也有防疫人數限制規定。市政大樓B1員工餐廳將禁止試吃，攤商一律戴口罩販售，用餐區設置透明隔板、每小時加強消毒桌面等。

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桃園市政府市政大樓加強消毒作業。（記者周敏鴻攝）

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