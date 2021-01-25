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    首頁　>　桃園市

    桃園敏盛貨櫃屋「戶外門診」啟用了！專供桃醫急診患者就醫

    桃園敏盛醫院在院區外放置一貨櫃屋，開設戶外防疫門診，今天上午正式啟用，專門提供桃醫門急診患者就醫服務。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園敏盛醫院在院區外放置一貨櫃屋，開設戶外防疫門診，今天上午正式啟用，專門提供桃醫門急診患者就醫服務。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/01/25 12:44

    ［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚緊急宣布，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者，並進行居家隔離，為此桃園市敏盛醫院也超前部署，上週已緊急購置1個貨櫃屋，特地開設戶外防疫門診，今天上午正式啟用，專門提供桃醫門急診患者的就診服務。

    副院長柯紹華說明，院方就上周桃醫擴大感染，以及轉出住院患者的狀況，事先進行超前部署，預計將桃園地區曾去過桃醫門急診患者和一般的患者做一個空間適當的區隔，也就是分流看診，由於中央指揮中心已經將曾去過桃醫就診患者和曾去過桃醫者的健保卡都做了相關註記，因此讓院方能清楚分辨患者來源並做區隔。

    他表示，戶外防疫門診的開設，這2天會先讓還沒接獲中央指揮中心、市府衛生局、警政或民政人員通報必須居家隔離14天的患者在戶外就診，但仍希望已接獲必須居家隔離者，如果身體不適，要前往敏盛就診前，先行撥打1922或桃市衛生局的防疫專線：0800-033355、336-3270或1999市民諮詢服務熱線洽詢，院方會與衛生局協調，在民眾就醫前，事先得知就醫需求，就會派相關科別醫師到戶外看診區服務，取藥等作業也將分流進行。

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    桃園敏盛醫院在院區外放置一貨櫃屋，開設戶外防疫門診，今天上午正式啟用，專門提供桃醫門急診患者就醫服務。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園敏盛醫院在院區外放置一貨櫃屋，開設戶外防疫門診，今天上午正式啟用，專門提供桃醫門急診患者就醫服務。（記者陳恩惠翻攝）

    敏盛醫院副院長柯紹華說明。（記者陳恩惠翻攝）

    敏盛醫院副院長柯紹華說明。（記者陳恩惠翻攝）

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