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    防疫期間群聚多人運動 8男3女摩鐵開多P雜交趴

    警方在永康一處旅館查獲「多p性愛雜交派對」，帶回激戰的8男3女，以及主辦的情侶檔、工作人員等人。（記者萬于甄翻攝）

    警方在永康一處旅館查獲「多p性愛雜交派對」，帶回激戰的8男3女，以及主辦的情侶檔、工作人員等人。（記者萬于甄翻攝）

    2021/01/25 12:51

    〔記者萬于甄／台南報導〕近期疫情不斷升溫，人人都該做好防疫、避免群聚，但台南一名34歲黃姓男子竟在網路社群號召舉辦「多P性愛雜交派對」，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」等名號，更號稱女生神似網紅AV女優，8位報名的男客每人先繳交6500元，與3女激戰，警方前晚登門時，當場查獲8男3女正全裸進行「多人運動」。

    永康警方日前在網路巡邏查獲該情資，蒐集相關事證後，發現該「派對」竟選在離警分局不遠的旅館，警方隨即報請檢察官聲請搜索票，23日晚間果然在旅館房間內查獲14名男女「群聚」。

    當下，8男3女正全身赤裸從事「多人運動」，看見警方入內嚇得趕緊抓起身旁棉被遮擋，而主辦的黃姓情侶黨與另一名彭姓工作人員則是衣著完好窩在房間角落。

    警方調查，該派對主揪者為34歲黃姓男子，其女友及彭姓友人則為工作人員，負責接送參加派對的女子及炒熱氣氛；黃男日前在網路社群以「招收優質單男」PO文，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」等名號，並貼上火辣女子照片，公開招攬男客性交易。

    據悉，黃姓男子時常在台南、高雄兩地四處舉辦「多P性愛雜交派對」，一個月大概舉辦4、5場，參加的男客需先繳交6500元費用，每場次約3小時、不限次數，而同樂的女子則可獲得6000元「車馬費」，初估黃男每場獲利約1~2萬不等。

    此次參加「多P性愛雜交派對」的3名女子最年輕為21歲，仍在就學中，另26歲及38歲女子則都是服務業，8名男子則是30歲到40歲的社會人士。目前仍是防疫期間，警方前晚查獲性愛雜交趴時，除喝令房內男女「停止動作」外，也趕緊讓14名男女戴上口罩、穿好衣服。

    警方現場查扣數枚保險套、情趣用品及現金1萬8000元，詢後將黃姓主嫌、女友及工作人員等3人依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘參加性愛派對之8男3女則依社會秩序維護法裁罰。

    警方強調，多P性愛雜交行為易成愛滋病等性病傳播媒介，尤其目前正值疫情重點期間，更有群聚風險，警方會積極查緝，請民眾勿以身試法；也呼籲疫情期間，民眾應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，戴口罩、勤洗手，一起協助守護疫情。

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    警方現場查扣數枚保險套、情趣用品。（記者萬于甄翻攝）

    警方現場查扣數枚保險套、情趣用品。（記者萬于甄翻攝）

    黃男在網路社群以「招收優質單男」PO文，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」等名號，並貼上火辣女子照片，公開招攬男客性交易。 （記者萬于甄翻攝）

    黃男在網路社群以「招收優質單男」PO文，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」等名號，並貼上火辣女子照片，公開招攬男客性交易。 （記者萬于甄翻攝）

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