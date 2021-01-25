桃醫清查住出院約1200人 鄭文燦：會進行後續疫調、發放隔離書

桃園市長鄭文燦今天到桃園市清潔隊桃園區中隊，協助消毒工作。（記者魏瑾筠攝）

2021/01/25 12:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院發生群聚感染，中央流行疫情指揮中心擴大回溯出院者、陪病者及同住家人等匡列居家隔離，估計達五千人。桃園市長鄭文燦表示，經衛福部清查6日後的住院或出院人數約1200多位，加上陪病家人、同住家人，預估超過5千人，會進行後續疫調，及發放居家隔離通知書、關懷包等工作。

衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚感染擴大至15人，鄭文燦今天慰問桃園市清潔隊後受訪表示，昨天衛福部清查6日後住院或出院的病患人數，大概是1,200多位，加上陪病的家人或者同住的家人，這部分要一併匡列，總數預估會超過5000位，初步的名單已交到桃園市政府衛生局，進行後續的疫調，以及發放隔離通知書、關懷包的工作，也會成立聯合關懷服務中心，滿足就醫需求、生活需求。

鄭文燦說，會陪伴所有隔離民眾完成14天的隔離還有採檢，以及後續7天的健康管理這樣的工作，他坦言，這是一個高強度的工作不只是衛生局的同仁，其他民政、社政、教育、勞動共4個局都要支援衛生局。

鄭文燦強調，這段期間最重要的是個人防疫要落實，戴口罩、勤洗手、酒精消毒、量測體溫，要保持社交距離，民眾在這方面要能夠全面配合，那防疫的成果才能夠保持。

鄭文燦說，這是市府做的調整是因應「部桃專案」，在社區防線一定要守住，希望每一位市民能夠確實遵守這些防疫規定，包括商場、量販店、購物中心及傳統市場都必須要戴口罩，且停止試用試吃，這一段時間生活上會略有不便，但是為了讓防疫能夠提升等級、社區能夠安全，這是必要的作為。

針對寒輔停止，家長接送小孩有什麼規劃？鄭文燦回應，各學校要把寒假的活動包括寒輔、營隊及志工，或者是家長會的活動同步停止，停止後的替代方案由各學校來決定，像是線上的課程等等，那這個各學校會根據實際情況做接送安排。

至於桃醫醫生之前到揚昇高爾夫球場開會的風險？鄭文燦則說：「我是看媒體報導才知道，那這個部份我們會持續追蹤。」

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