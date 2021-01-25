武漢肺炎》中央急追居家隔離28失聯者含小嬰兒 桃警：追回24人

桃園醫院居家隔離者失聯28人已找回24人，餘4位均是外籍。圖為多位民眾前往桃園醫院接受採檢。（資料照）

2021/01/25 12:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，預估需匡列逾5千人居家隔離；桃園市政府警察局表示，已接獲警政署交查28人，其中24人本國籍人士，已於凌晨2點回報警政署，其餘4人為外國籍人士，持續追查中。據了解，其中還包括小嬰兒。

桃醫群聚感染累計已有15例本土個案，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中昨晚公布，6日至19日期間出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，回溯居家隔離14天，即刻起請勿外出，等候通知，人數達5千人。

桃園市警察局長陳國進今天上午在桃園市防疫會議表示，桃園市違反居家隔離、居家檢疫者有175件、183人，配合指揮中心擴大回溯居家隔離者，昨天晚間已接獲警政署交查28人，今天凌晨2點已回覆24人，另4人為外國籍人士，預計今天上午可通知到。至於非設籍桃園市的民眾，則由其他縣市警察局負責聯繫。

據了解，這28人為指揮中心掌握需居家隔離者，其中4名外國人包括外籍移工、小嬰兒等，疑似是當時入院時，聯繫資料填寫不全，導致指揮中心未能通知須居家隔離，因此緊急透過警政單位協助尋找聯絡方式。

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