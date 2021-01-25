桃醫群聚感染擴大 桃衛生局長：要守到2月9日

桃園市長鄭文燦強調，防疫和醫療一樣重要，要求桃園市政府衛生局特別注意加護病房病床、急重症患者，非使用加護病房患者可以轉到普通病房，或者分散到雙北或新竹。（記者魏瑾筠攝）

2021/01/25 11:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，院內目前剩下安寧、加護病房患者等，桃園市政府衛生局長王文彥表示，中央流行疫情指揮中心回溯時間為6至19日，預計至少要守到2月9日，由於全市急救責任醫院少了一間桃醫，醫療量能有下降情形，提醒各醫院要注意醫療量能；桃園市長鄭文燦對此要求桃園市衛生局需加強注意。

桃醫群聚感染累計已有15例本土個案，指揮中心對此啟動「部桃專案」，祭出門診降載、全院患者只出不進及清空相關樓層等措施。王文彥說，因應桃醫發生院內群聚感染，指揮中心擴大回溯桃醫接觸者，包括桃園市政府衛生局、民政局聯合開設關懷服務中心，會電話聯繫確認接觸者名單，並安排後居家隔離及採檢事宜；桃園市政府警察局針對失聯個案追蹤及居家隔離違規者查驗事宜等。

王文彥表示，依指揮中心匡列6至19日期間到桃醫的三類人須居家隔離14天，因此桃園疫情需要防守至2月9日，而桃園市也因桃醫染疫，其急、門診、住院全數停止，醫療量能有下降狀況，造成全市加護病房的需求量增加。

王文彥解釋，增加的不是確診病患，主要是桃醫院內有加護病房的60幾床患者分配到其他醫院，造成呼吸器跟ICU（加護）病房供給量有略微減少，全市加護病房空床數剩下26床，對此已請醫院停掉不必要、不緊急的手術。

「防疫和醫療一樣重要。」鄭文燦表示，桃醫近700多床，其中加護病房有60幾床，日門診量3千個、急診量3百個，最近去視察幾家醫院，發現門、急診都增加3成，住院也接近滿載，要求桃園市衛生局特別注意加護病房病床、急重症患者，非使用加護病房患者可以轉到普通病房，或者分散到雙北或新竹。

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