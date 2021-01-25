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    首頁　>　桃園市

    疫情擴大愛心物資湧入！ 鄭文燦：物資捐贈統一由秘書處當窗口

    桃園市長鄭文燦（中）今天裁示，為了不增加醫院負擔，也不讓民眾到醫院，物資捐贈均由桃園市政府秘書處當窗口。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦（中）今天裁示，為了不增加醫院負擔，也不讓民眾到醫院，物資捐贈均由桃園市政府秘書處當窗口。（記者魏瑾筠攝）

    2021/01/25 10:50

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對衛生福利部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，外界各項愛心物資不斷湧入；桃園市長鄭文燦今天裁示，為了不增加醫院負擔，也不讓民眾到醫院，物資捐贈均由桃園市政府秘書處當窗口。

    桃醫爆發群聚感染以來，累計已出現15例本土個案，鄭文燦表示，接下來會每天檢討防疫作為，針對中央流行疫情指揮中心要求的14天，再加7天，共21天，會再評估風險是否降低，每天檢討作為或對策，他強調，防疫視同作戰，會做好每個環節、防堵每個破口，確保市民健康，需要大家有條不紊、按部就班，把每個工作完成。

    另，鄭文燦也提及，這段時間會有很多的物資捐贈，他裁示，為了不增加醫院負擔，也讓民眾不要到醫院，民眾、機關或企業如欲捐贈物資，一律由桃園市秘書處當窗口，統一協調分配。

    至於後續各項防疫作為所衍生的加班費用、防疫物資費用，鄭文燦也裁示各機關，可依預算法規定自行調整，不足的部分也可申請第二預備金，若都不足也沒關係，桃園市政府財政局、主計處等單位要全部配合。

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