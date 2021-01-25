北榮桃園分院最新門禁 2週內出入部桃民眾禁入門診

台北榮民總醫院桃園分院最新門禁公告，2週內出入部桃民眾禁止進入門診。（記者陳恩惠翻攝）

2021/01/25 10:43

［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院群聚感染事件擴大，昨又新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，累計已15例本土個案，為防堵疫情，指揮中心昨晚緊急公告，住院中心的醫療大樓全棟樓列為紅色警戒區，出入民眾必須居家隔離；台北榮民總醫院桃園分院為應對年初這波疫情，即時於醫院醫療大樓門診、急診入口、官方網站及FB公告最新門禁管制，請14天內曾有進出衛福部桃園醫院的民眾不要進入醫院門診區，改至急診戶外發燒篩檢站就診。

院長盧星華說明，民眾到發燒篩檢站後，院方會派員協助掛號並通知該科醫師有就診病人，請醫師至急診特定診療室進行視訊門診，看診結束後，再派員協助批價並將藥單送交藥局調劑，調劑完成後，藥師再至急診特定診療室視訊衛教服藥注意事項，接著健保卡放入藥袋，藥物放置「急診燒發篩檢站領藥處」請病人自行拿取，藥師則由玻璃門內目視確認病人已取藥。

他說，上述的流程讓14天內曾至衛福部桃園醫院的民眾能順利接受醫師診治，彼此又能避開染疫風險，充分表現出院方保護就醫民眾及醫護人員的專業與決心，若民眾的病痛不需急著就診，則建議民眾自主健康管理14天後再去就醫，若只是單純領連續處方簽者，到服務櫃台會協助批價及領藥。

盧星華強調，「防疫重在落實感管措施」，院方將持續配合政府宣導民眾，提高於高感染傳播風險場所佩戴口罩的遵循度，以降低呼吸道傳染病的感染與傳播風險，並呼籲民眾務必即時注意及遵循中央流行疫情指揮中心最新指示，落實防疫，維護你我的健康。

台北榮民總醫院桃園分院最新門禁公告，2週內出入部桃民眾禁止進入門診。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法