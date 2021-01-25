居家隔離、檢疫近萬人！鄭文燦：防疫以來最大考驗、成立聯合服務關懷中心

桃園居家隔離、檢疫者近萬人防疫來最大考驗，桃園市長鄭文燦（中）即刻起成立聯合服務關懷中心。（記者魏瑾筠攝）

2021/01/25 10:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，至今已達15例本土確診，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，由於中央流行疫情指揮中心匡列須居家隔離者逾5千人，加上農曆年前返國潮，全市目前居家檢疫者也有近5千人，達20天來最高峰，因應全市居家檢疫、隔離者眾，即刻起成立聯合服務關懷中心，服務民眾需求，並坦言「這是防疫以來最大的一次考驗」，呼籲民眾配合相關防疫措施。

因應國內本土疫情升溫，且主要足跡都在桃園市，鄭文燦今天上午表示，桃醫有800多位出院病患，加上陪病者和同住家人，超過5千位擴大隔離，務必在最短時間內完成擴大隔離方案。鄭文燦表示，這次「部桃專案」不是採取進入檢疫旅館，或是一人一室，而是以一個共同生活為單位，所以一個空間可能會有好幾個人，會有很多需求。

鄭文燦說，居家隔離、檢疫者的就醫需求由桃園市政府衛生局負責就醫安排、轉介安排，民眾在生活需求上，可能會有用餐、購買生活必需品，這需求會非常多樣，去年是由桃園市政府民政局副局長張世威擔任關懷服務中心副主任，因應此次居家隔離人數眾多，需要各局協同，即刻起改成由桃園市政府民政局長陳靜航當主任、張世威當副主任，桃園市政府社會局以及衛生局也要各派一個副局長當副主任，成立聯合服務關懷中心，主要是要協同做關懷的工作。

鄭文燦表示，就醫類的由桃園市衛生局協同消防局跟交通局完成，心理諮詢市府提供專線，原則上第一層以民政、社會局為主，人力不夠時，第二層由桃園市政府教育局、勞動局投入人力全市動起來，戶政事務所人力也可以動員。

陳靜航補充表示，截至目前為止桃園市共有4931名居家檢疫，達到20天來最高峰，主要是很多台商、學生要回台過年，必須在28日前抵台才能在除夕前出關，防疫關懷包本來備5千份，預計2月初交貨，會要求廠商再加貨。

鄭文燦表示，桃醫群聚感染所匡列的5千人以戶為隔離，生活需求多，包括東西、藥品及醫療服務，因此桃園市衛生局、社會局都要參加，要加開各種服務，包括線上諮詢、電話諮詢，必要時要深入了解，居家檢疫可能到7、8千人，再加上居家隔離5千人，加起來可達1萬3千人。

鄭文燦強調，桃園必須要跟中央協調一致，要有信心，冷靜、團結，也要有條不紊、按部就班，把這次的擴大隔離、擴大採檢、擴大自主健康管理三大擴大追溯的方案完成。

針對其他各種市民活動的影響，鄭文燦也向民眾喊話，直言「這是防疫以來最大的一次考驗」，必須要回復到去年上半年的防疫，做好個人防護、保持社交距離、落實減少群聚的各種對策，務必使這段時間的社區感染的風險期可以度過，「相信我們會度過這個考驗」。

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