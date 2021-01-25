疫情擴大桃園全市大消毒 鄭文燦：寒輔、營隊…今起暫停

桃園市長鄭文燦（左3）今天上午宣布，因應疫情變化，要求桃園市政府環境保護局規畫全市大消毒，且大型集會、活動一律延到二月後；另，學校寒輔、志工服務、社團、營隊以及學校空間外借等，即日起停止。（記者魏瑾筠攝）

2021/01/25 09:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，至今已達15例本土確診。桃園市長鄭文燦今天上午宣布，因應疫情變化，中央流行疫情指揮中心採取高強度防疫對策，要求桃園市政府環境保護局規畫全市大消毒，且大型集會、活動一律延到二月後；另，學校寒輔、志工服務、社團、營隊以及學校空間外借等，即日起停止，讓學生在家學習、線上學上，請各校今天向學生說明後，今天放學時間由各校彈性調整。

因應國內本土疫情升溫，且主要足跡都在桃園市，鄭文燦今天上午表示，中央流行疫情指揮中心採取一系列非常高強度的防疫對策，中央跟地方必須同心防疫，所以必須全力配合、執行防疫對策，才有可能讓醫院感染、社區感染風險降低，而地方團隊也需要整個投入，在這段非常時間，每天都要舉行防疫會議，明天上午後改成在防災應變中心舉行，參加人員包括各局處首長、區公所區長及相關人員等。

鄭文燦表示，指揮中心回溯6至19日醫院感染事件相關範圍，針對出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

鄭文燦說，指揮中心預估超過五千人，市府必須協助發放居家隔離通知書、居家檢疫關懷包，關懷服務中心也要擴大量能，十四天加七天需要的就醫需求，也要能夠得到滿足，他強調，這次擴大追溯隔離方案，要能夠讓所有的隔離民眾能夠平安渡過。

鄭文燦提到，接下來有很多需要處理的事項，包括衛生局人力不足，請民政局、社會局支援，由衛生局依人力使用需求隨時提出要求；居家檢疫關懷包如果不夠，目前民政局還有備量，未來有緊急採購需要，再緊急採購；隔離民眾緊急醫療線上諮詢平台，包括緊急諮詢線上醫療，如果有就醫需求，要請消防局衛生局協助，有緊急就醫要用救護車，如果一般就醫就用防疫車隊。

鄭文燦表示，為了防治社區感染風險，也讓市民能夠安心，桃園市也要採取一系列管制措師，減少群聚風險，所以要維持社交距離，大型集會或局處活動一率停止或延期，到2月底前都要採取這個方案。

鄭文燦還說，為了減少群聚風險，也讓家長老師都可以放心，針對課輔、志工服務、社團、營隊還有學校空間外借，今天起停止，由於今天是寒假輔導第一天，寒輔停止要請學校宣導，讓學生可以在家學習、線上學習。

桃園市政府教育局長林明裕補充表示，即日起除了各校寒輔、營隊、志工服務、家長活動以及校園場地開放暫停，還有大園高中寒假英語營延期、武陵高中畢業旅行取消，中小運也取消開幕典禮、啦啦隊表演。

鄭文燦也要求，桃園市環保局規劃全市大消毒，包括商圈、車站等公眾出入空間，須執行分區消毒計畫，進行公共區域大範圍消毒，讓環境污染可能性降到最低。

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