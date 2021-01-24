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    首頁　>　桃園市

    衛福部1922防疫專線被打爆 桃園市民可撥0800-033-355

    桃園市衛生局雖然大門深鎖，但是頂樓卻燈火通明，正是假日值班的近20名防疫人員，仍在勤奮地和確診個案一一聯繫，並且接聽民眾詢問的防疫電話。（記者陳恩惠攝）

    桃園市衛生局雖然大門深鎖，但是頂樓卻燈火通明，正是假日值班的近20名防疫人員，仍在勤奮地和確診個案一一聯繫，並且接聽民眾詢問的防疫電話。（記者陳恩惠攝）

    2021/01/24 22:42

    ［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚宣布，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者，粗估至少有5000人，今晚6時起開始居家隔離；桃園市衛生局表示，市民若想詢問防疫或居家隔離等問題，可撥打衛生局的防疫專線：0800-033355、336-3270或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

    中央流行疫情指揮中心決定擴大回溯桃園醫院相關接觸者，本月6至19日期間出院者、陪病者和同住者，粗估至少有5000人，今晚6時起開始居家隔離、等候通知、請勿外出，消息傳出，衛福部便利民眾疫情通報及傳染病諮詢的24小時免付費「1922」專線晚間遭打爆，還緊急調派60人接聽。

    桃市衛生局衛生局簡任技正黃翠咪表示，1922是衛福部疾病管制署的防疫專線，並非連線到桃園市衛生局，而市府有自己的防疫專線和市民專線，平常上班時間防疫專線是由衛生局各科室人力支援大約40至50人，除了接聽民眾的諮詢專線，還肩負個案疫調的重責大任，以及每2天打電話關懷居家隔離者的健康狀況，由於今天為假日，因此大約有近20名防疫人員前來值班並負責接聽電話，為民眾解惑。

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