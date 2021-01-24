賞梅不用跑遠！中壢新街國小、成功公園梅花開得超美

中壢區新街國小校門入口處的梅花盛開，校園飄著淡淡的梅花香。（記者李容萍攝）

2021/01/24 22:35

［記者李容萍／桃園報導］梅花、梅花越冷越開花！桃園市復興區角板山行館園、大溪區石門水庫園區各廣植300多棵30多年梅樹，堪稱北台灣最佳賞梅景點，雖然兩地梅花季進入尾聲（預估花期到1月底），不過，賞梅真的不用跑遠，中壢區成功公園、新街國小的梅花近日也在前陣子寒流助攻下陸續開花，讓公園、校園飄著淡淡的梅花香，吸引社區民眾樂得在平地、鬧區就近就能駐足欣賞到雪白梅花。

新街國小校長張明侃表示，可能是入冬以來寒流接連發威，讓校門口的這2棵梅樹花況較往年同期更盛開，師生之前經過校門都覺得梅花開的好美，不過，近日隨著氣溫升高，部分梅花開始呈現落花飄零，想要賞梅民眾可要把握賞花機會。

福德里長王菁華則說，梅花是福德里的里花，福德里環保志工去年7月在成功公園內種植10餘株小梅樹（每株約1公尺高），近一星期開始小梅樹陸續綻放雪白美麗又撲鼻的「梅花」香，前往公園散步的長輩、到內壢圖書館看書的學生，嘖嘖稱奇，開心在臉書社群分享「梅花開了」！

王菁華提到，里民們都沒想到種植在平地的梅花也會開花」，雖然梅樹才剛種、小棵了點，但是開出的梅花卻一樣美麗，且聞起來有一股清香。

中壢區新街國小校門入口處的梅花盛開，校園飄著淡淡的梅花香。（記者李容萍攝）

中壢區成功公園的梅花盛開，公園飄著淡淡的梅花香。（王菁華提供）

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