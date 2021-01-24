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    首頁　>　桃園市

    炸樓了！桃園網友自曝感冒失去嗅覺 鄉民急打1922

    1名自稱住在桃園的網友被家人傳染感冒，自稱昨天起失去嗅覺。（圖取自PTT）

    1名自稱住在桃園的網友被家人傳染感冒，自稱昨天起失去嗅覺。（圖取自PTT）

    2021/01/24 22:27

    首次上稿21:34
    更新時間 22:27 （文章已刪除）

    〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染，防疫指揮官陳時中今天宣布擴大居家隔離人數，影響約5000人，晚間有當地網友發文詢問：「感冒失去嗅覺很正常嗎？」，其他網友則熱心幫他通報1922進行處置，該篇文章被留言灌爆，目前已經刪除。

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於今晚的臨時記者會上表示，將擴大回溯桃園醫院相關接觸者，範圍包括1月6日到1月19日期間的出院病患及其同住者，還有陪病者及其同住者，以及案889就醫時的相關接觸者，初估大約有5000人會受到影響，全數列入居家隔離14天（自出院日算起）。滿14天後將安排採檢，並再持續自主健康管理7天。

    1名自稱住在桃園的網友在批踢踢實業坊（PTT）「八卦板」發出「問卦」，標題為「感冒失去嗅覺很正常嗎？」據他敘述，前幾天被家人傳染感冒，陸續出現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽等症狀，昨（23日）開始吃東西沒什麼滋味，原本以為是鼻塞，結果拿一堆東西來聞都聞不到味道，「連萬金油也只有隱約的味道」，他說：「請問我還有救嗎？」

    不少鄉民看見這篇PO文，都大力勸原PO趕緊前往就醫檢查，超過500則留言陸續湧入，也有網友查出發文IP位置確實就在桃園，鄉民們留言指出「1922快撥好嗎？」、「直接報警啦！」、「你他X不要給我出門」、「真愛玩，還不趕快看醫生」、「已經幫你通報了，晚點有人按門鈴記得要開喔」；也有網友認為，「你不要亂講喔，不然要罰300萬」，目前文章已經被刪除。

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