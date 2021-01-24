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    首頁　>　桃園市

    桃醫群聚擴大回溯隔離 醫師引SARS經驗建議：探病應納入

    衛福部桃園醫院這次爆發院內群聚感染的大樓位於後棟住院中心的「醫療大樓」。（記者陳恩惠攝）

    衛福部桃園醫院這次爆發院內群聚感染的大樓位於後棟住院中心的「醫療大樓」。（記者陳恩惠攝）

    2021/01/24 20:18

    〔記者林惠琴／台北報導〕桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心今晚宣布，曾於1月6日至19日從桃園醫院出院的患者、陪病者及其相關同住者等，全數進行14天居家隔離、期滿採檢。醫界認為，防疫政策該做的都做了，但也有人提醒，過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間就有探病者確診，建議探病者也應回溯納入居家隔離。

    新光醫院內科部主任、感染科醫師張藏能表示，在SARS期間，他曾收治一名腹瀉求診病人，當時檢查發現患者左肺有浸潤的情況，進而送到隔離病房，經進一步詢問發現，原來此人曾到當時爆發疫情的台北市立和平醫院探病，採檢後確診SARS，病況一度惡化到需要插管，所幸治療後順利康復出院，這顯示探病者也有染疫風險，最好一併列入居家隔離對象。

    張藏能也指出，其實不只是探病者，像是藥商、送貨等人，只要在相關期間曾經出入發生群聚感染的醫院，都應該要提高警覺，且現在只有就醫者有健保卡註記，其餘出入者若到其他醫院求診，萬一患者未如實告知，醫師恐怕也難以察覺，呼籲民眾應配合告知活動史。

    林口長庚醫院副院長邱政洵認為，指揮中心都是已經過專業評估，第一線的醫院都會全力配合，但醫院有大有小、資源不一樣，大家要將自己防守範圍落實，強調做好事情比較重要。

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