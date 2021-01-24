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    首頁　>　桃園市

    桃醫全院轉紅區 近5千人須隔離 桃園市長鄭文燦：全力配合

    桃園市長鄭文燦表示，會加派人員支援桃園市政府衛生局通知被匡列須居家隔離者。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦表示，會加派人員支援桃園市政府衛生局通知被匡列須居家隔離者。（記者魏瑾筠攝）

    2021/01/24 19:34

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染累計已有15例本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早公布，6日至19日期間出院者、陪病者和相關同住者回溯居家隔離，即刻起請勿外出，等候通知，人數達5千人。桃園市長鄭文燦對此表示，會全力配合指揮中心，並加派人員支援桃園市政府衛生局通知被匡列者。

    桃園爆發群聚感染原已累計13例武漢肺炎本土個案，陳時中今天下午公布，再新增2例本土個案，為桃醫出院病患案889及其同住家人案890，晚間6點半他臨時召開記者會宣布，因應疫情升高，擴大回溯居家隔離措施，出院病患、陪病者及同住者，全數列入居家隔離，建立更完整的防火牆，桃醫全院轉為「紅區」，預計居家隔離人數接近5千人。

    鄭文燦對此表示，由於此次匡列隔離人數多，明天他將召開防疫會議，請桃園市政府社會局、民政局投入人力支援，偕同桃園市政府衛生局針對被匡列的病患、陪病家屬及同住者，進行居家隔離通知、關懷服務等，會全力執行，他也強調，會全力配合指揮中心防疫措施，降低武漢肺炎擴散風險。

    陳時中表示，回溯6至19日醫院感染事件相關範圍，針對出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

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