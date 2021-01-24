桃園市各醫院大消毒 鄭文燦：非常謝謝醫護守住第一線

桃園市長鄭文燦（中）慰勉中壢天晟醫院醫護人員，圖右1為天成醫療體系創辦人張育美。（記者李容萍攝）

2021/01/24 19:04

［記者李容萍／桃園報導］衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內群聚感染事件，讓第一線醫護人員繃緊神經，但他們的家屬壓力也很大，不曉得親人何時能返家，有一名護理師從醫院直接被送到檢疫所隔離，來不及和老公、女兒說再見；還有小男童在幼兒園手機不離手被沒收，一問才知道護理師媽媽被調去桃園支援、只能看著手機上的全家福照片想媽媽；對此，桃園市長鄭文燦24日慰勉中壢天晟醫院醫護團隊為防疫辛勞付出後受訪表示，「在這段時間有很多醫護人員，不畏不懼，替國人守住健康與安全的防線，確實非常辛苦，在壓力底下仍然保有那份熱情專業的心，我非常謝謝他們。」

鄭文燦表示，中壢區人口約42萬人，占桃園市總人口數18.6%，天晟醫院是中壢唯一的區域級教學醫院，桃園醫院病患降載之後，天晟醫院擔負起更重要的角色，透過分艙分流、專責病房、戶外篩檢站及鼻咽自動採檢機器人系統等機制，防疫標準再提高，確保醫療安全，提供市民最好的醫療服務。他代表市民為醫院加油打氣，感謝醫護同仁堅守崗位守護大家的健康，在高壓底下仍保有熱情與專業，提供不打折扣的醫療服務，非常不容易。

鄭文燦説，為了確保環境安全，衛生局已要求桃園各醫院在禮拜天病人較少的時候，進行全院消毒；公共區域的部分，包含捷運站、車站、商圈、市場等已列360個消毒重點，至少一週會消毒一次以上，有確診病患足跡的區域一定會消毒，沒有足跡的區域也會消毒。

鄭文燦強調，防疫視同作戰，要設想最嚴格的狀況，從醫院的控管、院外足跡的追蹤等，都以最高標準執行，目前市府完成疫調工作後，交由中央流行疫情指揮中心的防疫醫師，專業判斷需要納入隔離或自主健康管理，市府支持中央疫情指揮中心擴大隔離範圍的決定。同時籲請市民做醫療同仁最堅強的後盾，配合各項防疫措施。相信黑暗終將散去，辛苦總會結束，大家盼望的平安會來到。

天成醫療體系創辦人、現任立委張育美表示，感謝鄭文燦關心醫護同仁在疫情中的辛苦與努力，桃園醫院降載病患後，附近醫院都增加30％至40％的壓力，桃園的醫療團隊非常團結，一起合作抗疫，相信不久後一定能夠戰勝疫情。

天晟醫院院長蔡芳生也說，目前天晟醫院門診和急診的工作量約增加30％，因應防疫需求，醫院增加人力安排多線支援，空間規畫也配合政府分艙分流的政策，將專責病房與一般病房分開，並設置戶外篩檢站，醫院首波引進鼻咽自動採檢機器人系統，能減少醫護人員不必要的暴露，保護院內安全。

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中壢天晟醫院首波引進鼻咽自動採檢機器人系統，能減少醫護人員不必要的暴露，保護院內安全。（記者李容萍攝）

中壢天晟醫院檢疫站。（記者李容萍攝）

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