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    武漢肺炎》桃園病患就醫被埋怨 施景中：歧視正默默產生

    台大醫師施景中在臉書表示，因桃園有醫院發生群聚感染，有民眾產生歧視心態，他表示歧視仍數少數，並再為醫護人員加油打氣。（資料照）

    台大醫師施景中在臉書表示，因桃園有醫院發生群聚感染，有民眾產生歧視心態，他表示歧視仍數少數，並再為醫護人員加油打氣。（資料照）

    2021/01/24 19:54

    〔即時新聞／綜合報導〕衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，部分民眾因為疫情緊張，對桃園產生偏見。台大醫院醫師施景中在臉書透露，有桃園民眾就醫時被其他人嫌棄，「差別與歧視」真的在默默產生中。

    施景中在臉書表示，他前天聽學弟描述，一位來自桃園的病患到櫃台掛號，卻被來自桃園他區的女性嫌棄，並對院方抱怨：「你們這個不用擋住嗎？」

    施景中認為，桃園就這麼大，繼有些「中壢人」不會自稱「桃園人」後，雖然有時只是玩笑話，但一場疫情下來，他認為差別與歧視真的在默默產生中。不過他表示，歧視目前只存在少數人之中，並再為抗疫的一線人員加油打氣。

    施景中提到，最近發現他自已也被認定是「網軍」或「網路暴民」，但事實勝於雄辯，理論再多還不如看實際成效，SARS發生時台灣死了不少醫護人員與民眾，而武漢肺炎全球近億人染疫，死亡人數已近台北市總人口，台灣目前僅800多人染疫、死亡數保持個位數，已沒有什麼好辯駁。

    施景中還表示，另位在部桃工作、辛勞暴瘦的學弟在群組傳遞訊息，他今天已多次採檢陰性，讓大家鬆了一口氣。該學弟還說，現在醫院留下病人不多，不會太忙，但護理師士氣低落，他今天要說好好講笑話娛樂大家。

    施景中這位學弟也分享了書法作品，內容是鄭板橋的詩《題竹石》，借喻竹子生長環境苛刻，但仍堅定不怕磨練。施景中認為，這就像當前一線醫護的心境，認為一定可以渡過疫情難關，等過幾年回首再看，一定會懷念這段顛簸行進、互相扶助的日子。

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    施景中分享部桃學弟寫的書法，原詩是鄭板橋的「題竹石」，借喻竹子不畏苛刻環境仍堅定強勁，以此表明一線醫護人員的心境。（圖擷取自臉書Jin-Chung Shih）

    施景中分享部桃學弟寫的書法，原詩是鄭板橋的「題竹石」，借喻竹子不畏苛刻環境仍堅定強勁，以此表明一線醫護人員的心境。（圖擷取自臉書Jin-Chung Shih）

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