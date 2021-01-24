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    桃園2屁孩坐霸王車 小黃司機po文找人：希望你們出門要戴口罩

    桃園2名屁孩搭霸王車，其中一人還未戴上口罩。（記者李容萍翻攝）

    桃園2名屁孩搭霸王車，其中一人還未戴上口罩。（記者李容萍翻攝）

    2021/01/24 13:14

    ［記者李容萍／桃園報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，衛生福利部桃園醫院發生群聚感染事件，搭乘大眾運輸工具、計程車戴口罩是必要配備，桃園市中壢區陳姓計程車司機透露，昨（23日）下午搭載到2名年輕乘客，抵達目的地時，乘客假借下車拿錢後落跑，爽坐霸王車外，經他檢視行車記錄器後發現最後上車的年輕人未戴口罩簡直氣炸了，晚間把影片PO在臉書社團「我是青埔人」發文，無奈表示，自己是一名關心你們的司機大哥，同時寫道「雖然你們跑了我520元的車資，但我還是希望你們出門要戴上口罩。」此文在網路掀起網友的怒火。

    陳姓司機於昨日下午4時32分前往桃園警分局埔子派出所報案，並PO出詐欺案的三聯單，中壢警分局青埔派出所晚上受理報案，對於陳姓司機指稱，於載客途中疑似遇到乘客下車未付錢案，警方正追緝偵辦中，查明後將通知兩位嫌疑人到案說明。警方呼籲，勿因一時貪念而觸法，任何違法的行為警方將依法究辦、絕不寬貸。

    PO文的陳姓計程車司機表示，昨日下午2時許，他接到系統派車前往桃園機場捷運桃園體育園區站對面的超商載了2名年輕人上車，兩人最後於下午3時許於桃園區永康公園下車，年輕人在抵達目的地後，便向司機說要下車拿錢，但卻再也沒有回來，他在車上等了2、30分鐘，還依其留下的電話打了好幾通，也發出簡訊，但都得不到回應這趟本應收到520元的車資，一毛也沒拿到。

    陳姓司機說，受到疫情影響，生意都受到影響，對於衰載搭霸王車的乘客，本來不特別氣憤，並檢視行車記錄器發現所搭載的其中1名年輕人在車上並未戴上口罩，「畢竟你們還年輕，不小心被傳染病毒怎麼辦呢？我是一個關心你們的司機大哥。」希望對方不戴口罩的行為不要成為防疫破口。

    不少網友看完司機的文相當氣憤，在留言區大罵，「死屁孩」、「沒錢就搭公車」、「哇，預謀做案還不知道要戴口罩把臉遮住耶」、「哈哈笑死，他們不知道現在車內都有錄音錄影嗎」，並為司機叫屈「太過分了！現在小孩怎麼這樣！司機先生辛苦了」、「到最後還不是父母出面擦屁股，現代的父母難為啊」、「誰家的兒子，快出來認領道歉，小小年紀要背一個公訴罪得不償失。」

    桃園2名屁孩搭霸王車，其中一人還未戴上口罩。（記者李容萍翻攝）

    桃園2名屁孩搭霸王車，其中一人還未戴上口罩。（記者李容萍翻攝）

    桃園2名屁孩搭霸王車，陳姓司機猛打電話都沒回應。（記者李容萍翻攝）

    桃園2名屁孩搭霸王車，陳姓司機猛打電話都沒回應。（記者李容萍翻攝）

    桃園2名屁孩搭霸王車，陳姓司機猛打電話都沒回應。（記者李容萍翻攝）

    桃園2名屁孩搭霸王車，陳姓司機猛打電話都沒回應。（記者李容萍翻攝）

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