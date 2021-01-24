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    首頁　>　桃園市

    桃園警方忙防疫 警友幫警投保「防疫險」做後盾

    桃園警分局景福、武陵、大樹及龍安4個警友站，決定為171名第一線員警投保防疫險。由左至右分別是：景福景友站總幹事永同貴、景福景友站秘書長孫奇賢、景福景友站站長張凱翔、景福派出所長吳政哲及代表的景福所2位同仁、桃園分局副分局長曾瑛峻、龍安警友站站長李世雄及武陵警友站副站長謝縉宏。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局景福、武陵、大樹及龍安4個警友站，決定為171名第一線員警投保防疫險。由左至右分別是：景福景友站總幹事永同貴、景福景友站秘書長孫奇賢、景福景友站站長張凱翔、景福派出所長吳政哲及代表的景福所2位同仁、桃園分局副分局長曾瑛峻、龍安警友站站長李世雄及武陵警友站副站長謝縉宏。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/01/24 12:18

    ［記者陳恩惠／桃園報導］衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染疫情，各界談疫色變之際，桃園警分局仍全力配合中央與市府指派的相關防疫工作，全力進行疫情防堵，第一線員警除配合疫情調查、防疫旅館糾紛等各項工作，所經歷風險相對增高，雖做好個人防護工作，執勤當下仍不免擔心，幸好景福、武陵、大樹及龍安派出所各警友站長們，經討論決定為四所171名同仁投保近日最夯的防疫險，讓員警在執勤時能無所顧忌，獲員警們感謝。

    為了使員警執行防疫工作能更安心，景福警友站長張凱翔、武陵警友站長鍾曜陽、大樹警友站長邱顯庭及龍安警友站長李世雄，經過討論決定，為各自派出所內的員警投保防疫險，以此表達對員警積極投入防疫工作的肯定與支持。

    張凱翔表示，警察同仁接到任務均全力以赴使命必達，期間的辛勞危險不足為外人道，警友們都非常能體會，於是決定為保護社會大眾的警察們「加保」，用提升員警保障的方式，使員警能直接感受到大家關懷的溫度，更能無後顧之憂的投入治安、交通、防疫等各項工作中。

    桃園分局代理分局長、警政監黃炳訓表示，對於各派出所警友站長的力挺同樣表達誠摯感謝之意，也期勉所有同仁務必落實自我健康管理，以期能順利完成上級所交付的各項工作。

    景福所員警林瑋凱表示，有時候會接獲防疫旅館通知，要去確認居家隔離檢疫者是否有待在房內，有時接到報案都必須要到現場去查看，可能會增加我們自身得到肺炎風險，加上最近桃園疫情嚴峻，確診者又去過市場，警察執勤時就會接觸到很多民眾，得疫的機率也可能提高，這次警友站為我們投保，對我們有很大的保障，若是不幸必須隔離14天，有防疫險的支援，也能讓我們和家庭獲得更多保障。

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