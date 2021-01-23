案882足跡「仲平黃昏市場」仍營業 採買民眾務必戴口罩

仲平黃昏市場照常營業、但要求買菜民眾戴口罩。（記者謝武雄攝）

2021/01/23 17:06

［記者謝武雄／桃園報導］中央流行疫情指揮中心今天公布案882足跡，為桃園市桃園區中洲街仲平黃昏市場；市場管委會主委朱秋龍表示，日前指揮中心公布案863、864南門市場足跡，加上案864也曾經到過宏昌六街一品金湯豆漿王，由於該店舉離市場只有幾百公尺距離，市場就非常注意消毒工作，這幾天幾乎是每天消毒，也要求民眾戴口罩，希望透過超前佈署讓民眾放心。

桃醫武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件擴至13人，其中案881因住院期間被確診護理師（案852）照護過而感染，案881大女兒（案882）、3女兒（案885）都相繼確診，案882是在案881住院到出院返家期間，負責煮食及送餐，買菜的地點就在桃園區中洲街仲平黃昏市場。

朱秋龍表示，衛生局昨天就通知它們消毒，事實上，在中央流行疫情指揮中心相繼公布南門市場、宏昌六街一品金湯豆漿王足跡後，它們就特別謹慎，除了市場每天消毒外，小吃部門只要客人離開，立刻會針對座位、桌椅進行酒精消毒。

朱秋龍說，管委會很早就要求攤販、清潔人員及消費者要帶口罩，每週固定向桃園區公所農經課購買400個口罩，如果購物的民眾沒有口罩也會贈送，絕對不會造成防疫破口。

當地的中平里長顏秀錦表示，黃昏市場營業時間從下午3、4點到晚上7、8點，今天上午環保局、衛生局已經針對市場周邊環境進行大消毒工作，門口也架起告示牌，要求到市場購物的民眾一定要戴口罩。

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仲平黃昏市場照常營業、但採購的民眾比平常減少許多。（記者謝武雄攝）

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