為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    案882足跡「仲平黃昏市場」仍營業 採買民眾務必戴口罩

    仲平黃昏市場照常營業、但要求買菜民眾戴口罩。（記者謝武雄攝）

    仲平黃昏市場照常營業、但要求買菜民眾戴口罩。（記者謝武雄攝）

    2021/01/23 17:06

    ［記者謝武雄／桃園報導］中央流行疫情指揮中心今天公布案882足跡，為桃園市桃園區中洲街仲平黃昏市場；市場管委會主委朱秋龍表示，日前指揮中心公布案863、864南門市場足跡，加上案864也曾經到過宏昌六街一品金湯豆漿王，由於該店舉離市場只有幾百公尺距離，市場就非常注意消毒工作，這幾天幾乎是每天消毒，也要求民眾戴口罩，希望透過超前佈署讓民眾放心。

    桃醫武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件擴至13人，其中案881因住院期間被確診護理師（案852）照護過而感染，案881大女兒（案882）、3女兒（案885）都相繼確診，案882是在案881住院到出院返家期間，負責煮食及送餐，買菜的地點就在桃園區中洲街仲平黃昏市場。

    朱秋龍表示，衛生局昨天就通知它們消毒，事實上，在中央流行疫情指揮中心相繼公布南門市場、宏昌六街一品金湯豆漿王足跡後，它們就特別謹慎，除了市場每天消毒外，小吃部門只要客人離開，立刻會針對座位、桌椅進行酒精消毒。

    朱秋龍說，管委會很早就要求攤販、清潔人員及消費者要帶口罩，每週固定向桃園區公所農經課購買400個口罩，如果購物的民眾沒有口罩也會贈送，絕對不會造成防疫破口。

    當地的中平里長顏秀錦表示，黃昏市場營業時間從下午3、4點到晚上7、8點，今天上午環保局、衛生局已經針對市場周邊環境進行大消毒工作，門口也架起告示牌，要求到市場購物的民眾一定要戴口罩。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    仲平黃昏市場照常營業、但採購的民眾比平常減少許多。（記者謝武雄攝）

    仲平黃昏市場照常營業、但採購的民眾比平常減少許多。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫優先！全台大型活動停辦、延期資訊一覽（不斷更新）
    2021/01/23 17:16

    防疫優先！全台大型活動停辦、延期資訊一覽（不斷更新）
    否認針對「桃園來的病患」採檢 台大醫院：仍比照指揮中心標準
    2021/01/23 16:23

    否認針對「桃園來的病患」採檢 台大醫院：仍比照指揮中心標準

    牛年打造投資好體質
    若邱淑媞和楊志良是現任指揮官？ 呂秋遠：不敢想像
    2021/01/23 16:22

    若邱淑媞和楊志良是現任指揮官？ 呂秋遠：不敢想像
    上海武肺疫情嚴峻 一社區列中風險地區
    2021/01/23 16:20

    上海武肺疫情嚴峻 一社區列中風險地區

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    桃園市今日熱門
    王浩宇被罷免 他在王定宇臉書留「恭喜被罷免」網傻眼
    2021/01/16 22:55

    王浩宇被罷免 他在王定宇臉書留「恭喜被罷免」網傻眼

    王浩宇被罷免 范世平：民進黨應戒慎恐懼
    2021/01/17 00:08

    王浩宇被罷免 范世平：民進黨應戒慎恐懼

    北部醫院爆院內感染 隔離醫師將視訊看診
    2021/01/16 23:28

    北部醫院爆院內感染 隔離醫師將視訊看診

    桃市去年1557件火災 電氣因素佔大宗
    2021/01/17 05:30

    桃市去年1557件火災 電氣因素佔大宗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播