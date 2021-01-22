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    首頁　>　桃園市

    學測桃園1考生疑腸病毒燒至39.8度 移至檢疫試場應試

    2021/01/22 19:09

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕大學學測今天登場，桃園考區試務中心表示，有名考生疑因腸病毒引起高燒，考完英文科後額溫複測高達39.8度，緊急開啟檢疫試場，該考生表示學測前到院檢查並做了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，但結果還沒出爐；另，各試場共出現15起違規，其中國文科一口氣出現4名考生的手機放在置物區發生聲響，各扣3級分，列重大違規。

    桃園考區試務由長庚大學承辦，共有4個分區，分別是第1分區武陵高中、第2分區陽明高中、第3分區桃園高中、第4分區國立北科大附屬桃園農工，共有156間試場，共6109位考生應試。

    桃園考區試務中心表示，今天英文科考完後有考生自訴身體不舒服，經額溫複測高達39.8度，試場人員緊急將其移至檢疫試場，並直至考完才離開試場；而該試場監試人員均有著口罩、面罩以及防護衣等，做好萬全防護措施，該考生。該考生母親表示，考生因腸病毒導致身體不適，在學測前有到院檢查，除了抽血，也做了武漢肺炎篩檢，但結果尚未出爐。

    另，桃園考區試務中心指出，今天各試場共出現15件違規情形，以考生未攜帶有效證件應考有5件最多，其次為手機放在置物區發生聲響有4件，其餘為非手機外物品如手錶、電子錶在置物區發出聲響有3件，考試結束鈴響後未停止作答經制止才停止作答也有3件，共15件違規。

    今年學測因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，祭出多項防疫措施，包括分區考場進出動線、全面配戴口罩、不開放家長、親友陪考、試場通風規定、考分區消毒，以及設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理隔離試場等。

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