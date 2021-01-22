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    首頁　>　桃園市

    拒還罷工空服員「三寶」 桃空職工18幹部被告不起訴

    長榮空服員罷工事件，有30名空服員中途退出，要求取回「三寶」（台胞證、護照及工作證），工會卻推託、拒絕發還，有27人對18名桃空職工幹部提告違反護照條例、刑法強制罪，18人均獲不起訴。（資料照）

    長榮空服員罷工事件，有30名空服員中途退出，要求取回「三寶」（台胞證、護照及工作證），工會卻推託、拒絕發還，有27人對18名桃空職工幹部提告違反護照條例、刑法強制罪，18人均獲不起訴。（資料照）

    2021/01/22 18:14

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市空服員職業工會於2019年6月20日至7月6日，發動長榮空服員罷工，其中，有30名空服員中途退出，要求取回「三寶」（台胞證、護照及工作證），工會卻推託、拒絕發還，導致她們無法如期返回工作崗位，有27人對18名桃空職工幹部提告違反護照條例、刑法強制罪，桃園地檢署檢察官近日偵結，18人均獲不起訴。

    30名空服員當時分別以委託到場、委託傳真、親自領取等方式，要求取回證件，工會則以非本人親領、拒絕收受或是人數眾多無法當日發還等理由拒絕；被提告的18名桃空職工幹部，包括副秘書長周勝凱、顧問姚光祖、秘書鄭雅菱及理事、監事、會員代表等人。

    周勝凱偵訊時辯稱，他只是負責執行罷工計畫，並未負責證件業務，但工會有制定返還流程，有填申請書就會歸還，返還三證件流程非一人決定，固定流程會有2天時間，而當初規定要本人領回，是希望理解領回原因，且想要再勸說會員；其他工會幹部也證稱，當初工會以多數決，決議非本人領取就不予發還。

    檢方指出，周男等人是透過合法契約約定保管護照等證件，且會員交付證件時已同意領回方式，並配合工會指示辦理，後續有眾多空服員提出返還護照，工會可能因需時間研議對策等因素導致延後發還，難以據此認定周男等人有非法扣留護照犯意，也與強制罪構成要件不符，且工會發還護照所衍生的紊亂情節，仍屬團體內部治理事項，與刑罰無涉，偵結予以18人不起訴。

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