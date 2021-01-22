桃園春節搭車注意！ 公車、免費巴士部分路線班次調整

桃園區免費公車從小年夜到初五全部停駛。（記者謝武雄攝）

2021/01/22 18:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天7天（2月10~16日）春節連假，桃園市行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區公車需求增加，將機動增加班次，市區公車、免費公車需求降低，市府將在兼顧民眾搭乘需求下，彈性調降路線、營運班次，相關資訊可至桃園市公車動態資訊系統網頁查詢。

市區公車部分，小年夜（2月10日）多數依假日班次營運，除夕至初五（2月11~16日）部分路線依假日班次減半營運、少數路線則停駛，初六（2月17日）起恢復正常。

免費公車部分，龜山區小年夜依假日班次營運、除夕至初五全部班次停駛；中壢、平鎮、八德區小年夜依假日班次營運至下午2點、除夕至初五停駛；大溪、觀音、龍潭、新屋區小年夜部分班次營運、除夕至初五停駛；桃園、蘆竹區則從小年夜到初五全部停駛。

桃園區免費公車小年夜依假日班次營運、除夕依假日班次營運至下午4點、初一至初三停駛，初四、初五依假日班次營運；楊梅區免費公車小年夜依假日班次營運，除夕至初二停駛，初三至初五依假日班次營運；復興區幸福巴士則依假日班表營運。

桃園市政府交通局長劉慶豐表示，春節期間各公車路線班次詳細調整內容，可至桃園市交通局官網、桃園市公車動態資訊系統網查詢，手機也可下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間。

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