超前部署率先開槍 澎縣禁桃令惹議

澎湖縣長賴峰偉開出第一槍前往桃園禁令，引發桃園市民反彈。（澎湖縣政府提供）

2021/01/22 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府率先開槍，禁止所屬員工前往桃園出差，引發網友撻伐！澎湖縣政府發言人陳其育今日出面表示，離島防疫資源不若台灣本島充裕，縣府主動限制所屬員工跨縣市洽公，防止疫情擴散離島，減輕中央防疫負擔。

陳其育強調，日前桃醫感染病例9天內累積10人，澎湖繼國防部通令官兵「若非必要」應減少進入桃園，以維持戰力。20日率先宣布限制所屬員工前往桃園及台灣本島縣市出差。因惟縣府員工有責任以身作則避免出入高風險地區，以免染疫導致縣府癱瘓，衝擊民眾生活。

其實去年2月下旬，當國外疫情攀升時，縣府即率先全國要求全體暨所屬機關、學校員工禁止出國，隨後多個縣市跟進。去年3月下旬，中央進而將全世界列為旅遊疫情建議等級最高等級「避免所有非必要旅遊」。同時去年2月6日，在議會的支持下，縣府動用第二預備金率先全國在澎湖機場、馬公港裝設紅外線體溫監測儀，此防疫措施比中央提早近2個月啟動。

由於澎湖縣民返國在台隔離，桃園市伸出援手提供幫助，雖然陳其育代表縣府感謝桃園市、台北市、新北市、台中市、高雄市等縣市在防疫期間，提供澎湖鄉親入住防疫旅館，也為桃園全體醫護人員加油，衷心祝福桃園平安。但桃園市民明顯不領情，連日來反彈聲浪頗大，並揚言不到澎湖旅遊，認為澎湖縣長賴峰偉背棄桃園市民力挺離島的心，除了來自桃園市民的反彈外，澎湖也出現罷免賴峰偉公投連署，內憂外患衝擊賴峰偉領軍的澎湖縣政府。

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