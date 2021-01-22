為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    超前部署率先開槍 澎縣禁桃令惹議

    澎湖縣長賴峰偉開出第一槍前往桃園禁令，引發桃園市民反彈。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長賴峰偉開出第一槍前往桃園禁令，引發桃園市民反彈。（澎湖縣政府提供）

    2021/01/22 18:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府率先開槍，禁止所屬員工前往桃園出差，引發網友撻伐！澎湖縣政府發言人陳其育今日出面表示，離島防疫資源不若台灣本島充裕，縣府主動限制所屬員工跨縣市洽公，防止疫情擴散離島，減輕中央防疫負擔。

    陳其育強調，日前桃醫感染病例9天內累積10人，澎湖繼國防部通令官兵「若非必要」應減少進入桃園，以維持戰力。20日率先宣布限制所屬員工前往桃園及台灣本島縣市出差。因惟縣府員工有責任以身作則避免出入高風險地區，以免染疫導致縣府癱瘓，衝擊民眾生活。

    其實去年2月下旬，當國外疫情攀升時，縣府即率先全國要求全體暨所屬機關、學校員工禁止出國，隨後多個縣市跟進。去年3月下旬，中央進而將全世界列為旅遊疫情建議等級最高等級「避免所有非必要旅遊」。同時去年2月6日，在議會的支持下，縣府動用第二預備金率先全國在澎湖機場、馬公港裝設紅外線體溫監測儀，此防疫措施比中央提早近2個月啟動。

    由於澎湖縣民返國在台隔離，桃園市伸出援手提供幫助，雖然陳其育代表縣府感謝桃園市、台北市、新北市、台中市、高雄市等縣市在防疫期間，提供澎湖鄉親入住防疫旅館，也為桃園全體醫護人員加油，衷心祝福桃園平安。但桃園市民明顯不領情，連日來反彈聲浪頗大，並揚言不到澎湖旅遊，認為澎湖縣長賴峰偉背棄桃園市民力挺離島的心，除了來自桃園市民的反彈外，澎湖也出現罷免賴峰偉公投連署，內憂外患衝擊賴峰偉領軍的澎湖縣政府。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫優先！全台大型活動停辦、延期資訊一覽（不斷更新）
    2021/01/22 21:36

    防疫優先！全台大型活動停辦、延期資訊一覽（不斷更新）
    部桃群聚感染擴大！各大醫院最新管制措施（不斷更新）
    2021/01/22 21:10

    部桃群聚感染擴大！各大醫院最新管制措施（不斷更新）

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    部分縣市頒「禁桃令」 台大醫師嘆：幫擋子彈卻被唾棄了
    2021/01/22 17:26

    部分縣市頒「禁桃令」 台大醫師嘆：幫擋子彈卻被唾棄了
    搶頭香、領錢母留意！ 全台宗教活動異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/01/22 17:16

    搶頭香、領錢母留意！ 全台宗教活動異動資訊一覽（不斷更新）

    台北15分鐘 北客首購成家鈔省
    部分縣市發起「禁桃令」 柯：不要打到讓自己看起來很白癡
    2021/01/22 16:48

    部分縣市發起「禁桃令」 柯：不要打到讓自己看起來很白癡
    不頒「禁桃令」盧秀燕臉書PO文挺桃園 釣出「他」親回覆網友大讚
    2021/01/22 16:37

    不頒「禁桃令」盧秀燕臉書PO文挺桃園 釣出「他」親回覆網友大讚
    桃園市今日熱門
    國民黨推反萊豬公投 鄭文燦：對美關係走偏了
    2021/01/16 00:59

    國民黨推反萊豬公投 鄭文燦：對美關係走偏了

    接閣揆、選總統？ 鄭文燦：大家不必急著幫我找工作
    2021/01/16 00:34

    接閣揆、選總統？ 鄭文燦：大家不必急著幫我找工作

    自己設計遊程 寒假作業多元跨域
    2021/01/16 05:30

    自己設計遊程 寒假作業多元跨域

    問鼎總統？ 鄭文燦：沒寫未來劇本
    2021/01/16 05:30

    問鼎總統？ 鄭文燦：沒寫未來劇本

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播