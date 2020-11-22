桃市首座城市故事館6歲了 「中平路故事館」感恩謝冬

鄭文燦（中）等人出席中平路故事館6週年館慶活動，主持手繪燈籠的點燈、讓「桃園亮起來」。（記者李容萍攝）

2020/11/22 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕位於中壢火車站前中平商圈的「中平路故事館」，是建於1930年的日式建築，原為日治時期的公務員宿舍，2010年登錄為歷史建築，2015年開館成為桃園市第一座城市故事館。22日至12月27日辦理6週年館慶活動，以「感恩謝冬，點亮未來」為題，融合客家傳統謝冬習俗，將傳統酬謝眾神的庇佑之意昇華。看著故事館從無到有的原住戶王瑞仁說，文化傳承耗時費力，能有這番成果令人感動。

中平路故事館早期為公務員的日式宿舍，雖沒有大人物的豐功偉業，卻承載著小市民的日常點滴，在王、廖兩家陸續入住後，在此生活近一甲子，飽含豐富家族情感與回憶。原住戶於2007年搬遷後，由市府文化局接手修復，王家第三代王瑞仁說，早期黃家11口居住在17坪的房舍中，生活刻苦但感情融洽，如今舊有生活痕跡被完整保留，屋內擺設與過去如出一轍，一磚一瓦皆由原屋取得，復舊程度超過7成，每每走進都能勾起過往滿滿回憶。

文化局副局長王麗娟表示，中平路故事館館慶活動由實踐大學服飾設計與經營學系主任劉美蓮，以桃園特色為服裝設計主視覺，帶來融合傳統與現代的創新服飾，由中平路故事館的客家大使們進行走秀開場，另有碧霞鄉土客家民謠劇團的客家音樂饗宴，以及詩人林煥彰朗讀新詩，活動最後點燈儀式，以多元形式給予館舍滿滿祝福。

中平路故事館長唐麗芳表示，成果展共分我們的故事、話。畫老房子、十二生肖故事盒、社區共好、歷史建築的瓦片展、故事旅行箱、客家文化剪紙藝、酸柑茶文化傳承、客家創意服飾-結合桃園草、陂塘及藍染等，參與館慶活動打卡者，可獲贈竹湯匙乙支，而於館慶至年底期間，到中平路故事館、壢小故事森林及壢景町三館打卡按讚，可獲贈限量版資料夾。活動詳情可至「中平路故事館」臉書粉絲專頁查詢。

桃園市長鄭文燦出席館慶點燈儀式表示，桃園升格後，市府推動歷史建築修復再利用計畫，已陸續完成30座城市故事館。市府於中壢地區活化興建中平路故事館、壢小故事森林及壢景町，以歷史文化串聯成環教園區，並辦理「桃園市民學藝員培訓計畫」，讓有意願投身藝文館的市民，從學藝員、策展人到館長身分有系統的學習。未來三大館舍將規劃舉辦手繪昔日街景圖、百年老店及特色店家介紹等展覽或活動，結合中平商圈發展，作為戶外教學及舉辦活動等多元使用。

中平路故事館6週年館慶活動，碧霞鄉土客家民謠劇團受邀演唱客家山歌。（記者李容萍攝）

中平路故事館館長唐麗芳表示，故事館將持續推廣中壢學並收集在地故事。（記者李容萍攝）

中平路故事館持續推廣中壢學並收集在地故事。（記者李容萍攝）

中平路故事館館慶活動揭幕。（記者李容萍攝）

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