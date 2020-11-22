桃園三界爺文化祭令旗交接，楊梅啟明宮交棒八德三元宮

「2020桃園三界爺文化祭」系列活動22日於楊梅啟明宮辦理祈福感恩餐會。（記者李容萍攝）

2020/11/22 21:42

［記者李容萍／桃園報導］桃園市政府客家事務局委託楊梅區公所承辦「2020桃園三界爺文化祭」系列活動22日於楊梅啟明宮落幕，市長鄭文燦、客家事務局代理局長戴興達、楊梅區長羅國裕等人參與祈福感恩餐會，感謝三界爺的庇佑，並同台主持祈福三獻禮及令旗交接儀式，接下明年主辦棒的八德三元宮主委呂林小鳳預告，29日將席開180桌辦理三元宮建廟248週年暨三官大帝水官聖誕，屆時邀集八德各友宮同歡，同時為明年文化祭暖身。

客家人將三官大帝尊為「三界爺」，是道教中掌管天界、地界、水界三界之神，信仰族群不分閩客，百姓為使農產豐收，多會透過祭祀祈求神明祝福與庇佑，其信仰與桃園開發史、水圳息息相關，不同水圳系統進一步產生共同的三界爺信仰。

鄭文燦指出，全台主祀三界爺宮廟共計122間，桃園市就有22間，數量為全台之冠，是桃園地方發展史上的重要信仰。桃園客家和閩南地區早期先民建築水圳、組織及分配水權，發展水利工程灌溉，而今年活動於啟明宮辦理，從歷史發展脈絡來看，楊梅區的三七圳及八本簿文化，更強化三界爺文化祭舉辦的文化意涵；為讓三界爺文化在桃園持續推動，明年將由八德三元宮接續辦理，讓桃園客庄信仰能永遠傳承下去。也希望透過這次活動，祈求三界爺保佑疫情盡快退散，讓經濟好轉。

桃園三界爺文化祭採輪庄方式辦理，第1年由八字圳系統的平鎮三崇宮主辦，第2年由銅鑼圈系統的龍潭永福宮辦理，今年輪到三七圳系統的楊梅啟明宮承辦，客家局統計，9天活動吸引超過1萬人捧場。

啟明宮主委鍾明昌說，系列活動除了遵循客家庄傳統的祈福繞境、消災法會、三界爺同堂來相聚，更透過「桃園圳塘民俗文化攝影比賽」、結合楊梅特有三七圳文化的「水圳微旅行」等創新活動，讓年輕朋友更有興趣參與，並進而更了解客家信仰及融入客家生活，吸引青年特地走訪，認識腳下土地由來。

「2020桃園三界爺文化祭」系列活動，鄭文燦（中）等人主持令旗交接儀式。（記者李容萍攝）

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