逾千人走上街頭 航空城徵收抗議民眾疾呼「還我一個家」

桃園市政府前廣場今天上午聚集上千位桃園航空城案徵收居民，高舉標語抗議航空城徵收不公。（記者魏瑾筠攝）

2020/11/22 14:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府前廣場今天上午聚集上千位桃園航空城案徵收居民，高舉標語抗議航空城徵收不公；帶頭抗議的桃園市議員游吾和表達強烈不滿，直言支持桃園航空城開發，但是居民要能重建家園，不能讓子孫背債務。

桃園市政府新聞處長詹賀舜對此表示，市府一直以居住正義、維護居民權益為價值，並提出十大優惠加碼補償方案，讓居民獲得最好的照顧，但很遺憾還有少數人刻意模糊抹黑，認為十大優惠方案是假的。

抗議民眾今天上午到桃園區南門公園聚集，接著沿中山路步行至桃園市政府前，有人手拿標語、有人拿布條，一行人浩浩蕩蕩。

今天一同參與抗議的高小姐表示，自己住在約22坪大、2層樓的透天厝，按照市府目前的拆遷補償費只能拿到190萬餘元，即便再加上人口遷移費、自拆獎勵金最多也只能拿到308餘萬元。

高小姐不滿表示，市府說地主配地若不足30坪，差額坪數可以以地價8折讓售，約12萬元1坪，等於她還要拿出96萬元買差坪，剩下約200萬元是要怎麼蓋房子？如果要蓋的話變成要負債。

高小姐直言，家裡房子的貸款才剛還完，如今面對航空城開發，卻又害子孫要負債，「只希望政府可以重建我原本的家園，還我一個家」。

詹賀舜指出，桃園市政府提供的航空城十大優惠加碼方案，其中安置街廓配地，讓地主重建住宅，目前均可以達到1坪建地換1坪，且安置街廓區位良好。若地主配地不足30坪，差額坪數可以以地價8折讓售，約12萬元一坪。

桃園市議員牛煦庭到場聲援抗議民眾。（記者魏瑾筠攝）

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