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    首頁　>　桃園市

    公園大石龜腳趾前5後4做錯了？ 學者：是對的

    龜山區中正公園大石龜公共造景，前肢腳趾5根、後肢僅4根，有民眾納悶是否做錯了，認為應該是五根才對，但屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜，從生物特徵、傳統工藝等角度說「是對的」。（記者陳璟民攝）

    龜山區中正公園大石龜公共造景，前肢腳趾5根、後肢僅4根，有民眾納悶是否做錯了，認為應該是五根才對，但屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜，從生物特徵、傳統工藝等角度說「是對的」。（記者陳璟民攝）

    2020/11/22 00:34

    〔記者陳璟民／桃園報導〕「烏龜四肢的腳趾都是5根吧。」王姓婦人見桃園市龜山區中正公園大石龜公共造景，做成前肢5根、後肢4根，納悶是否做錯了？屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜受訪釋疑，從生物特徵、傳統工藝等角度來理解，前5後5、前5後4都算對。

    陳添喜說，常見的陸龜、淡水龜，如食蛇龜四肢「腳趾」前5後5，「腳爪」則是前5後4；龜、舊、久與九的古音相近，有長長久久之意，龜的壽命很長，代表長壽，傳統乞龜祈福的米龜、麵龜，或廟宇內雕塑裝飾的龜，四肢趾、爪數目都是前5後4，老藝師們很堅持如此製作龜的造型，他是龜山區女婿，看過中正公園大石龜，其趾、爪前5後4「是對的」。

    「有一派藝師的做法如陳添喜所言。」交趾陶藝大師謝東哲表示，龜的前肢主爬進，伸出5爪，後肢主支撐，會有「隱爪」現象，他的作品造型仿生，有時做隱爪為前5後4，有時全伸展為前5後5。

    陳添喜提及，比較特別的是印尼的三爪鱉（豬鼻龜）露出3爪，一般海龜如綠蠵龜的腳趾5根，腳爪只露出1至2爪。

    台北市立動物園保育中心輔導員陳賜隆推測，中正公園闢建前，設計者可能考據過龜的形狀，甚至拿實體來觀察確認；另，有「四爪陸龜」，分布於中亞哈薩克、中國新疆等地。

    市議員陳雅倫表示，幼時念龜山國小，放學後會跟玩伴去公園爬上大石龜嬉戲，也常見國、高中生用簽字筆或立可白，在大石龜軀體塗鴉、示愛告白，是在地人的共同記憶，從未注意牠有幾根趾、爪，如今上了一堂生物課。

    龜山區中正公園位於自強北路與南崁溪畔，啟用已32年，有號稱全國最大的烏龜造景，長18公尺、寬12公尺，最高處龜首頂點離地3公尺，伸頸昂首，四肢踏地，氣勢雄偉，象徵龜山向上向前發展，獲暱稱「烏龜公園」，是鄉親散步、約會勝地。

    龜山區中正公園大石龜公共造景，前肢腳趾5根、後肢僅4根，有民眾納悶是否做錯了，認為應該是五根才對，但屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜，從生物特徵、傳統工藝等角度說「是對的」。（記者陳璟民攝）

    龜山區中正公園大石龜公共造景，前肢腳趾5根、後肢僅4根，有民眾納悶是否做錯了，認為應該是五根才對，但屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜，從生物特徵、傳統工藝等角度說「是對的」。（記者陳璟民攝）

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