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    首頁　>　桃園市

    桃園觀音行車糾紛爆衝突！2方10人當街大亂鬥全被法辦

    李男（黑車）疑因不滿前方况男速度太慢，按喇叭示意但况男卻急煞，雙方當街發生口角並爆發肢體衝突。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男（黑車）疑因不滿前方况男速度太慢，按喇叭示意但况男卻急煞，雙方當街發生口角並爆發肢體衝突。（記者鄭淑婷翻攝）

    2020/11/21 19:15

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市觀音區大潭北路10日發生一起行車糾紛，5車10人互毆後隨即鳥獸散，事後受傷最重的况姓男子，家人報案稱他遭人毆打，大園警分局追查發現，全案是一起互毆案，19、20日陸續通知况男及另一方李姓男子等10人到案，訊後依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

    李男、况男互不相識，當天李男一方共3車5人、况男一方共2車5人，下班後由觀音區大潭北路往新屋區方向行駛，李男疑因不滿前方况男速度太慢，按喇叭示意但况男卻急煞，雙方當街發生口角並爆發肢體衝突，行駛在後方的雙方親友見狀，紛紛停車上前勸架，隨後也參與鬥毆，混亂中况男頭部遭揮拳擊中倒地，沒多久雙方皆駕車逃離現場，况男弟弟則自行將况男送醫。

    警方指出，過程中况男一方曾打電話叫救護車，並向大園警分局觀音分駐所報案稱「遭人毆打」，但警、消抵達現場時，所有人均已離開現場，員警回電給報案人詢問，他改口稱沒有鬥毆情事、不配合調查，但沒多久又接到况男家人報案，稱况男遭人毆打到重傷，警方調閱監視器並追出相關涉案人身分，發現是一起互毆案，况男、李男雙方都有動手，19、20日陸續通知2方10人到案說明，訊後依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

    况男家人報案指稱他是遭人毆打成傷，警方追查發現是一起互毆案件，通知2方10人到案說明，訊後全都送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    况男家人報案指稱他是遭人毆打成傷，警方追查發現是一起互毆案件，通知2方10人到案說明，訊後全都送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    况男家人報案指稱他是遭人毆打成傷，警方追查發現是一起互毆案件，通知2方10人到案說明，訊後全都送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    况男家人報案指稱他是遭人毆打成傷，警方追查發現是一起互毆案件，通知2方10人到案說明，訊後全都送法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

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