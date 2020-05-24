偕吳鳳採收仙草、萎凋、炒菁 鄭文燦力推食農體驗旅遊

鄭文燦、吳鳳下田採收仙草、萎凋、炒菁，並在農事體驗後開吃。（記者李容萍攝）

2020-05-24 23:18:23

〔記者李容萍／桃園報導〕為什麼綠色仙草採收後，仙草系列產品都是黑黑的？仙草茶餅可以直接吃？台灣防疫有成疫情逐漸穩定，農事體驗及客庄旅遊是很好的旅遊方式，桃園市長鄭文燦24日偕同來自土耳其的台灣女婿藝人吳鳳前往楊梅區紫城農場及耀輝牧場進行農事體驗，兩人跟著紫城農場負責人林應樹、林春青父子，一起下田採收仙草、進行萎凋、炒菁、揉捻等農事體驗，烈日下忙的滿頭大汗，接著大快朵頤吃起仙草雞湯、仙草凍、仙草蛋等產品，大呼「有呷擱有抓」、好玩又好吃 ，仙草茶餅也成了吳鳳下次回土耳其必帶的伴手禮。

鄭文燦、吳鳳下田採收仙草、萎凋、炒菁，並在農事體驗後開吃。（記者李容萍攝）

鄭文燦說，目前桃園致力推動休閒農業發展，至今已完成劃定10個休閒農業區的目標，其中楊梅休閒農業區具多元特色，發展有機蔬菜及仙草等產品，希望後續持續提高品牌價值，讓市民體驗手作魅力之際，也能給予休閒農業區更大的支持；座落楊梅的紫城農場是桃園市具規模的蔬菜育苗場，育有楊梅仙草花的種苗；鄰近的耀輝牧場則以養殖乳牛為主，並販售純鮮乳製作的饅頭、麻糬、優格等周邊產品，皆為親子娛樂的好去處，可謂楊梅休閒農業區的亮點。

鄭文燦、吳鳳下田採收仙草、萎凋、炒菁，並在農事體驗後開吃。（記者李容萍攝）

鄭文燦提到，未來市府教育局將辦理校長及教師的休閒農業區踩線團，讓教育從業者了解如何和孩子共同參與農事體驗，也讓學生藉由食農教育，了解從農場到餐桌的歷程，進而親近農村。

鄭文燦、吳鳳下田採收仙草、萎凋、炒菁，並在農事體驗後開吃。（記者李容萍攝）

農業局長郭承泉提到，楊梅休閒農業區包括三湖農場、耀輝牧場、老牛園藝、亞植有機農場、肥嘟嘟多肉植物園、柏園農場、映象農場等均推動農事體驗，更多活動可至楊梅休閒農業區官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

鄭文燦、吳鳳下田採收仙草、萎凋、炒菁，並在農事體驗後開吃。（記者李容萍攝）

立法委員黃世杰、桃園市議員李家興、周玉琴、凃權吉、鄭淑方、市府副秘書長邱俊銘、楊梅區長羅國裕、楊梅區農會總幹事周宗維、楊梅警分局長林信雄等人，同台推廣疫情結束後，要進行農事體驗來楊梅休閒農業區就對了！

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